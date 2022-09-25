Висота матраца: як підібрати комфортну та правильну

Міцний та здоровий сон може бути тільки в одному випадку, коли він комфортний. Зробити його таким допоможе правильно вибраний матрац. Для цього потрібно проаналізувати ряд критеріїв: розмір, матеріали, конструкція, наповнення. Але на цьому підготовка до придбання не завершується. Один із факторів зручного користування матрацом є його висота. І саме про неї далі піде мова.

Для чого знати параметр висоти

Критерій висоти не є другорядним, оскільки впливає на рівень комфорту щоденного користування. Правильна висота матраца впливає на:

Навантаження. Чим менша товщина матраца та більша вага людини, тим більше навантаження створюється на всі частини та прошарки конструкції. Критерій зросту також має вплив на рівномірне розподілення.

Термін експлуатації. Ігнорування загальних рекомендацій призводить до порушення умов експлуатації та її скорочення.

Ортопедичність. Забезпечення анатомічно вірного положення тіла під час сну можливе при правильному співвідношенні між вагою людини та товщиною матраца. Надто тонкий чи товстий не забезпечить відчуття всіх прошарків наповнювача. Їх повинно бути стільки, скільки потрібно для взаємодії із контурами тіла.

Як обрати оптимальну висоту

Потреби користувача, матеріали і наповнювач – все це потрібно брати до уваги. Уніфікованого показника немає, тому і вартість матраца відрізняється за різними критеріями. Потрібно враховувати такі пункти:

індивідуальні особливості користувача (тілобудова, зріст, вага, вік);

тип ліжка, його розміри;

різновид виробу.

Дитячі матраци на пружинному блоці мають показник від 10 до 15 см, якщо безпружинний — до 10 см. Дорослі моделі в середньому до 25 см, але бувають і дуже високі — до 40-50 см. Останні є нестандартними та виготовляються на замовлення.

До уваги беруть ип ліжка. Буває з бортиками та без них. Перший варіант вважається класичним, оскільки невелике заглиблення від 5 до 15 см дає можливість зафіксувати положення матраца. Висота ліжка також впливає на вибір. Для низької моделі (до 35 см) підійде матрац від 15 см і вище. Для високого ліжка (до 70 см) — максимум 15 см.

Для ліжка з підіймальним механізмом є більше обмежень через особливості конструкції. Для стандартної односпальної моделі підійде матрац висотою 20 см при умові, що вага людини буде до 90 кг. Якщо покласти вищий, він деформується в узголів’ї ліжка. Також воно не буде нормально функціонувати та підійматися.

В будь-якому випадку параметри висоти ліжка та матраца є індивідуальними. Треба враховувати зріст людини та комфортні для неї умови користування. Поверхня спального місця має бути розташована на рівні колін, зігнутих під кутом 90. Середній показник виходить в 50 см. В залежності від зросту людини він є змінним.

Сон залежить від комфортного ліжка та матраца. Це є запорука доброго самопочуття та настрою. Робіть ваш вибір обґрунтовано, щоб щоночі ви міцно спали та дивились приємні сни.