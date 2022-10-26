Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 26.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 68900 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2628 (+17) од,бойових броньованих машин / APV ? 5351 (+30) од,артилерійських систем / artillery systems – 1686 (+12) од,РСЗВ / MLRS – 379 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 192 (+2) од,літаків / aircraft – 271 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 248 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1379 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ? 350 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4076 (+22) од,спеціальна техніка / special equipment ? 149 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!