Брехунець - він в білорусі і в Африці - Брехунець...

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Війна з московитами / Актуально 02-ноя, 2022, 14:089 swet 1


 19 Жовтня 2022,Пропаганда, брехня і маніпуляції лукашенка в інтерв’ю американському телеканалу
Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко дав  інтерв’ю американській телекомпанії NBC. Сам факт, що він погодився поспілкуватися з американським журналістом, викликає подив, адже усі пам’ятають, як він звинувачував США у втручанні у всі політичні процеси, бажанні «зіткнути лобами росію і Європу», світовому тероризмі.
 
ВИСНОВОК
Лукашенко був і залишається одним із топових поширювачів російської пропаганди і своєрідним ретранслятором ідей кремля. Під час інтерв’ю  NBC він озвучив як уже відомі російські наративи, наприклад, про те, що долю України потрібно вирішувати між Заходом і росією, маніпулював категоріями про «деяких і багатьох» і звісно брехав про заслуги путіна.
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