Брехунець - він в білорусі і в Африці - Брехунець...

Пропаганда, брехня і маніпуляції лукашенка в інтерв’ю американському телеканалу

Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко дав інтерв’ю американській телекомпанії NBC. Сам факт, що він погодився поспілкуватися з американським журналістом, викликає подив, адже усі пам’ятають, як він звинувачував США у втручанні у всі політичні процеси, бажанні «зіткнути лобами росію і Європу», світовому тероризмі.



ВИСНОВОК

Лукашенко був і залишається одним із топових поширювачів російської пропаганди і своєрідним ретранслятором ідей кремля. Під час інтерв’ю NBC він озвучив як уже відомі російські наративи, наприклад, про те, що долю України потрібно вирішувати між Заходом і росією, маніпулював категоріями про «деяких і багатьох» і звісно брехав про заслуги путіна.

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