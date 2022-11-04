Не заплатив за землю 285 000 гривень – втрутилась прокуратура

Ковельський міськрайонний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Ковельської міської ради про стягненння із громадянина майже 285 тисяч гривень плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності.Прокурори з'ясували, що, маючи у власності об’єкт нерухомості, громадянин із 2020 року користувався земельною ділянкою площею понад 1,6 га у Ковелі, на якій знаходилося це майно, без жодних правовстановлюючих документів, та не сплачував орендної плати.Через такі дії у місцевий бюджет не надійшло майже 285 тисяч гривень, стягнення яких і домоглися прокурори в суді.