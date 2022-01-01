В Рівненській обласній раді п’ять нових депутатів

Перед тим, як розпочати роботу над порядком денним, посвідчення депутатів обласної ради вручили п’ятьом новим обранцям.Як ми вже повідомляли, замість депутата Анатолія Петрука фракцію «Сила і Честь» представлятиме Тетяна Дибач – як наступна за черговістю кандидатка в депутати до обласної ради в територіальному виборчому списку ТВО №3. Вона працює заступником директора Сарненського районного ліцею «Лідер» та керує гуртком фольклористики в Рівненській Малій академії наук учнівської молоді.Одразу чотири депутати змінилися у фракції «За майбутнє». Рішенням з’їзду партії мандатів позбавили Руслана Потапчука, його доньку Руслану Потапчук-Чернєнкову, Віктора Щербачука та Івана Калюту.Напередодні відбулося засідання обласної ТВК, де визначили наступних за черговістю обранців.Тож замість Руслана Потапчука депутатом обласної ради став приватний підприємець Олександр Рудь.Руслану Потапчук-Чернєнкову в кріслі депутата замінив Володимир Пилипчук, який очолює управління ЖКГ Рівненського міськвиконкому.Замість Івана Калюти депутатське посвідчення отримав Валерій Боровик.Віктора Щербачука в обласній раді замінила Діана Фещенко, яка працює у виконавчому апараті РОР.Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш вручив новим депутатам посвідчення.Також нові обранці визначилися, в яких постійних комісіях працюватимуть:- Тетяна Дибач та Валерій Боровик увійшли до складу постійної комісії з питань гуманітарної політики,- Олександр Рудь - до складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків,- Володимир Пилипчук працюватиме в постійній комісії з питань будівництва, розвитку інфраструктури та місцевого самоврядування,- Діана Фещенко - в постійній комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.