Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Another 710 russian occupiers were eliminated in Ukraine - the enemy suffered the greatest losses in the Bakhmut, and Avdiivka directions.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 77170 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2786 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 5654 (+24) од,артилерійських систем / artillery systems – 1791 (+9) од,РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 203 (+1) од,літаків / aircraft – 278 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1476 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 399 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4216 (+17) од,спеціальна техніка / special equipment ? 159 (+2).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!