Рівне:

Створення та просування сайтів

11 років ув’язнення - за зґвалтування неповнолітньої сестри засуджено мешканця Прикарпаття

Новини регіону / Івано-Франківська область 13-ноя, 2022, 10:219 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської окружної прокуратури 38-річного місцевого жителя засуджено за зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання - 11 років позбавлення волі.
Встановлено, що в серпні цього року чоловік в стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку своєї матері, де проживала його 15-річна сестра та запросив дівчину до себе додому допомогти по господарству. Однак, як тільки неповнолітня зайшла в помешкання він, застосувавши силу, зґвалтував її.
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав, а прокурор наполягав на найсуворішому покаранні.
Зазначимо, що чоловік вже судимий за вбивство іншої неповнолітньої сестри, поєднане зі зґвалтуванням.
Схожі новини
За зґвалтування неповнолітньої мешканця Старокостянтинова засуджено до 7 років позбавлення волі
Новини регіону / Хмельницька область

За зґвалтування неповнолітньої мешканця Старокостянтинова засуджено до 7 років позбавлення волі

На Дубенщині засудили чоловіка, який спросоння не впізнав та вбив товариша
Рівненська область / Новини регіону

На Дубенщині засудили чоловіка, який спросоння не впізнав та вбив товариша

10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої
Рівненська область / Новини регіону / Кримінал

10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої

Житель Березного сплатить штраф за підробку тимчасового посвідчення військовозобов’язаного
Рівненська область / Новини регіону

Житель Березного сплатить штраф за підробку тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду
Рівненська область / Новини регіону

14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору