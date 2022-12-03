В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна

Розглядаються два варіанти спецтрибуналу за злочини РФ в УкраїніВ ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні. Про це повідомляє The Guardian.
«Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи будуть у них голоси на Генеральній Асамблеї. Досі всі резолюції щодо України підтримувалися більшістю. Цифри були досить значними», – сказала в Лондоні посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак.
Вона зазначила, що США не мають твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак вона вважає, що є сенс у проведенні заочних судових процесів над росіянами, обвинуваченими у воєнних злочинах, якщо неможливо їх екстрадувати.
За її словами, США могли б розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку та ведення війни, яка, за її словами, є відвертим порушенням Статуту ООН.
Її зауваження свідчать про те, що ключові фігури в адміністрації президента Джо Байдена зараз прихильніше ставиться до ідеї створення спецтрибуналу.
Ван Шаак повідомила, що нині розглядаються два варіанти. Перший – це двосторонній договір між Україною та ООН, на що Генеральна Асамблея має дати згоду, аби забезпечити політичну підтримку всього міжнародного співтовариства щодо створення окремого трибуналу.
Другий варіант – це внутрішній суд, створений Україною за участю ЄС або Ради Європи й, можливо, схвалений голосуванням на Генеральній Асамблеї ООН.
В обох випадках ідеться про притягнення до відповідальності за злочин агресії.
«Це буде обмежена кількість обвинувачених, імовірно, вище політичне керівництво і, можливо, деякі вищі військові діячі», – зауважила вона.
glavcom.ua.