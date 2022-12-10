Авто зірвалося з моста: в аварії на Волині загинули двоє людей з Рівненщини

Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів, 32-х, 10-ти та 6-ти років, із загальним переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області.На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.