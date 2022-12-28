Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.12 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 104560 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 3018 (+1) од,бойових броньованих машин / APV ? 6047 (+10) од,артилерійських систем / artillery systems – 2004 (+5) од,РСЗВ / MLRS – 423 (+5) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 212 (+0) од,літаків / aircraft – 283 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 268 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1717 (+10),крилаті ракети / cruise missiles ? 653 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4675 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment ? 179 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!