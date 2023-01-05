Про що свідчить довга шия в жінок?

Психологи запевняють, що є такі люди, які прагнуть усе життя вирізнятися «з натовпу» і увесь час запевняти, що я особлива, я не із простих. Про це свідчить кілька факторів. Одним з таких є - довга шия. Довга шия. як у Зміючки-оленки свідчить про ядовитість жінки, яка бризкає кругом і на всіх отрутою.

Також вчені кажуть, що у жираф витяглась шия в процесі еволюції – пошуку доброї поживи.

У племені Падонг живуть жінки з найдовшими шиями в світі. Це плем'я проживає у високогірному районі Бірми (Таїланд). А рекордсменкою серед своїх є жінка, довжина шиї якої становить 40 сантиметрів. Усі без винятку жінки цього племені подовжують собі шию за допомогою латунних кілець. У цього племені жінки мають короткі ноги, а щоб хоч трошки збільшити свій зріст – вони витягають шию накладуючи на її щороку, принаймні по 2 кільця на рік. Ноги теж пробували витягти, але не виходить...

Туристам розповідають, що звичай носити кільця пов'язаний зі специфічними уявленнями племені падаунг про красу. Довга шия вважається символом благополуччя і краси. Але такий звичай має більш практичне пояснення. Сьогодні не всі жінки падаунг хочуть носити кільця, одягнені на них ще в дитинстві. Деякі знімають їх і далі чудово обходяться без спіралей. Але в деяких селах на території Таїланду звичай носити кільця вважається не тільки ознакою краси, але і способом заробітку. Туристи, які приїжджають в поселення падаунг з радістю купують сувеніри та одяг, а також фотографуються з дивовижними довгошиїми жінками.