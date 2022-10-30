ШАНТАЖ - це спонукання до якихось дій, щоб отримане бажане

Сльози – це щира реакція, яка виражає наші почуття та емоції. Тварини теж плачуть. Прийшовши у цей світ, люди плачуть. Для людей сльози мають потрійну функцію – очищати поверхню очей, виводити хімічні елементи з організму та виражати емоції. Крім того, деякі використовують сльози для емоційного шантажу та маніпуляції іншими людьми. Найчастіше жінки використовують сльози для маніпуляції чоловіками? Спонукуючи їх до якоїсь дії, щоб отримане бажане.





ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ СЛЬОЗИ?

Сльози виділяються через слізні залози, які розташовані у очниці. Вони течуть по слізних каналах, які починаються у внутрішньому оці та продовжуються у порожнині носа. Тому коли ми засмучені розчулені, все достаток сліз не встигає текти по слізних каналах і вони стікають по щоках. ТРІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ Як говорилося вище, сльози виконують потрійну функцію.• Перша функція, яку виконують сльози, – очистити очі від солей та інших забруднень. Сльози містять лізозим – фермент, який вбиває мікроби та запобігає появі інфекцій;Друга функція - знімати стрес;

А от третя - це, як раз і є - шантаж, маніпуляції. Це відбувається через гормон окситоцину, який виділяється разом із сльозами. Все залежить від характеру, стійкості мужчини, якого шанатажують, як саме він відреагує: піддасться на провокативні дії, чи ні.

Емоційний шантаж

Як дізнатися, коли Ви станете жертвою емоційного шантажу, а може, це вже з Вами сталося?

Чоловіки частіше виступають жертвами емоційного шантажу, аніж виконавцями. За великим рахунком, це відбувається тому, що якщо чоловік чогось хоче, то говорить про це безпосередньо. Вони схильні до відкритого обговорення своїх бажань і не вдаються до маніпуляції КОЛИ ЧОЛОВІКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЕМОЦІЙНИЙ ШАНТАЖ? Приклади емоційного шантажу. Емоційний шантаж очікується від кожного. Від коханих, батьків, дітей, екс-подружжя ... ось деякі приклади емоційного шантажу.Коханий: "Якщо ти мене любиш, то зробиш це". Коханий: "Ти мене зовсім не любиш, це очевидно. Нам краще розлучитися». Коханий: " Не може бути нашого повного щастя, якщо ти не зробиш перше і інше". Коханий: " Я піду до іншого". "Ми порвемо усі стосунку, якщо ти мені не подаруєш квартиру і машину", тощо.

Шантаж - МОЖЛИВО Я БУДУ ЗАВТРА САМЕ ТВОЄЮ...

Це найпоширеніший метод жінок, які використовують його, з метою отримати від чоловіка бажане.

ЯК СКАЗАТИ «НІ» ЕМОЦІЙНІЙ ШАНТАЖИСТЦІ?

Запамятайте, що абсолютно психічна здорова людина шантажем займатися не буде, або згодом його облишить. Якщо ви зустрілися із шанатажисткою, яка васс шантажує роками - зауважте, що ви маєте справу з психопаткою, причому самозакоханою, яка вважає, що багато втратила в житті, а тепер хоче будь-що наздогнати. Дуже важко бути жертвою емоційного шантажу і навіть не усвідомлювати цього. Але, не дивлячись на це, якщо Ви знаєте, що стали жертвою емоційного шантажу, Ваш обов'язок - зупинити це до того, як все зайде занадто далеко.

ДОСЬЄ ЕМОЦІОНАЛЬНОГО ШАНТАЖИСТА

Навіть якщо Ви впевнені, що людина, яка Вас шантажує дуже сильна і точно знає, чого хоче, повірте – це не так. Насправді емоційні шантажисти лише ховаються за масками тиранів. Під цією маскою ховається невпевнена у собі людина з низькою самооцінкою. Вони до смерті бояться втратити те, що мають. Тому знаходять жертву і проектують на неї всі погані якості, які самі мають.

ВАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Майте на увазі, що за Вами вирішальне слово. Якби шантажист міг зробити все сам, він би не вдався до емоційного шантажу. Отже, коли він або вона нічого не може зробити без Вашої участі, починається шантаж, але Ви можете зупинити це. І перший крок – показати свою владу. Якщо Ви дасте слабинку, то вмить втратите всю владу, що належить Вам.

ЯК РЕАГУВАТИ НА ЕМОЦІОНАЛЬНОГО ШАНТАЖИСТА?

Швидше за все, Ваша непохитність, безкомпромісність та небажання йти на поводу, викличуть у шантажиста образу та небажання з вами розмовляти. Вам потрібно залишатися спокійним та не здаватися. А найкраще - вказати їй своє місце одразу.Повірте, шантажист лише прикидається жертвою. Найкраще - послапти їй меседж - "Мені шкода, що ми так і не зрозуміли один одного. Проте, ти можеш все виправити, якщо станеш людиною і будеш готовою". "Моє виховання мені не дозволяє йти у тебе на поводку і робити такі ганебні речі".

Відповідальність за шантаж !!

Відповідальність за шантаж в Україні виключно кримінальна. В адміністративному законодавстві та в цивільному чи будь-якому іншому відсутні санкції за таку діяльність. Лише в кримінальному кодексі є відповідальність за діяння пов’язані з використанням шантажу.Як не дивно, але законодавець передбачає доволі великий спектр дій які можуть бути поєднані з шантажуванням. Це й злочини проти життя та здоров’я, проти власності, проти волі, честі та гідності, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності тощо.Покарання за шантаж: які статті, що загрожуєНайбільш поширені випадки шантажу задля заволодіння майном. Покарання за шантаж в такому випадку настає за статтею 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». При цьому, тут вимога може бути не лише у матеріальному сенсі, а й розглядається, як шантаж. Незважаючи на те, що такий термін в статті не використовується, мова йде саме про нього. Винному загрожує:– від обмеження волі на строк до п’яти років до позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, в залежності від сумми, кількості співучасників ( якщо їх було троє, то срок множиться на три) тощо.Окрім того, покарання за шантаж настає, якщо він використовувався з метою доведення до самогубства. Так, у статті 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства» серед способів впливу фігурує шантажування. Відповідальність настане не лише за самогубство, але й за його спробу (невдалу). Винному загрожує:– від обмеження волі на строк до трьох років до позбавлення волі на строк від семи до десяти років, в залежності від того, кого шантажували (повнолітній, неповнолітній)

Ще одним прикладом настання покарання за шантажування може бути злочин, передбачений статтею 149 Кримінального кодексу «Торгівля людьми». Зокрема, вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини може відбуватись за допомогою шантажу. Винному загрожує:– від позбавленням волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, в залежності від того хто буде потерпілим (повнолітній чи неповнолітній), чи вчинена торгівля людьми шляхом шантажування організованою групою тощоЗа шантаж, який був спрямований на втягнення особи у вчинення терористичного акту передбачається відповідальність за статтею 258-1 Кримінального кодексу України. Винному загрожує:– від позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої в залежності від того скількі осіб було втягнуто, та хто саме (службова сособа) це робивОстання норма за якою може настати покарання за шантаж передбачена статтею 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Серед способів втягнення в таку діяльність законодавець передбачає й шантажування потерпілих. За вчинення такого діяння шляхом шантажу, винному загрожує:– від позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, в залежності кого було втягнуто (неповнолітні, повнолітні), та чи завдало втягнення тяжких наслідків.

Статистика показує, що 86,7 % скоєних злочинів мали передумови і мотиви з причини зовнішнього чинника - тобто спонукання іншими до дії.

Світлана Коток