Оновлення ситуації станом на 6 ранку, 11 лютого 2023 року

Слава Україні! 353 день російського повномаштабного вторгнення розпочався.Протягом доби 10 лютого противник здійснив чергову масовану ракетну атаку по території України, випустивши 106-х ракет, у тому числі по цивільній інфраструктурі. В ході атаки ворог застосував 32х зенітних керованих ракет С-300 та 74х крилаті ракети зенітного та морського пуску, 61х з яких знищено українськими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59-х авіа ударів, з них 28-х БПЛА Shahed-136. Збито 22-х дрони. Противник також здійснив понад 90x MLRS атак.Загроза ударів російської федерації по цивільних цілях по Україні залишається високою.Незважаючи на значні втрати, ворог продовжує наступальні дії на сокирах Куп'янська, Лиманська, Бахмут, Авдіївка, Новопавлівка.Протягом доби 10 лютого підрозділи Сил оборони України відбили атаки військ окупантів у околицях населених пунктів Кремінна, Шипилівка, Білохорівка (Луганська область), Красна Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка (Донецька область).Сокири Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.Водночас підрозділи противника залишаються розміщеними в районах, що межують з Україною. Обстріли позицій українських військ та населених пунктів біля лінії зіткнення не припиняються. Протягом доби 10 лютого російські війська обстріляли населені пункти Сенківка, Хринівка, Леонівка (Чернігівська область), Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка, Пономаренки (Сумська область), Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Тернова та Фиголівка (Харківська область).Сокири Куп'янськ та Лиман: противник обстріляв з мінометів та артилерії по околицях населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Західне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове (Харківська область), Макіївка, Площанка, Діброва та Білогорівка (Луганська область).Вісь Бахмута: під танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили околиці населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білохорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне, Майорськ (Донецька область).Авдіївка та Новопавлівка: з танків, мінометів та артилерії обстріляні околиці Авдіївки, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнки, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледара, Велика Новосілка (Донецька область) обстріляні з танків, мінометів та артилерії.Запорізька вісь: під обстріли потрапили околиці населених пунктів Времівка, Новопіль (Донецька область), Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне (Запорізька область).Вісь Херсон: ворожий обстріл піддали Антонівка (Херсонська область), місто Херсон, а також Очаків (Миколаївська область)У місті Мелітополі колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропонували письмово відмовитися від громадянства України.У окремих населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області російські окупанти продовжують тиснути на місцевих мешканців, вводити комендантську годину та обшукувати будинки.У Старобільську (Луганська область) хірургічне відділення місцевої лікарні переоблаштували у військовий госпіталь через велику кількість поранених окупантів. У окремих населених пунктах Луганської області раніше запрацювали ворожі мобільні крематорії.Протягом доби 10 лютого Повітряні сили України завдали 12х авіаударів по зосередженням противника, а також 4х ударів по позиціях своїх зенітних ракетних систем.Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 2х зосередження живої сили, 1х склад боєприпасів, 1х позицію зенітної ракетної системи, а також 3х інших важливих цілей противника.Вірте в ЗСУ! Об'єднавшись ми переможемо!Слава Україні!