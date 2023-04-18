Україна та Польща домовились про відновлення транзиту агропродукції

Польща розблокує з п’ятниці, 21 квітня, транзит через територію країни українського збіжжя до портів в Європі. Однак залишається в силі заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок.Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили віцепрем’єрка України Юлія Свириденко, міністр сільського господарства України Микола Сольський, міністр сільського господарства РП Роберт Телус та міністр розвитку і технологій РП Вальдемар Буда, передає власний кореспондент Укрінформу. “В результаті наших переговорів, які тривали два дні, ми вирішили, що транзит українських товарів через Польщу буде розблокований з четверга на п’ятницю”, - заявила Свириденко.Вона висловила впевненість, що українські експортери відповідально поставляться до польських вимог транзиту. Свириденко висловила вдячність Польщі за допомогу у складний період російської агресії проти України. Своєю чергою Сольський зазначив, що переговори “були успішними”, і подякував польські стороні за підтримку і солідарність з Україною. Польський міністр Телус поінформував про технічні рішення, що дозволили розблокувати транзит українського збіжжя.По-перше, упродовж певного часу потяги через територію Польщі до польських портів чи кордонів з іншими країнами йтимуть під конвоєм відповідних польських служб. По-друге, запроваджуватиметься механізм SENT (система електронного контролю за транспортом), і по-третє, усі вагони із збіжжям пломбуватимуться і обладнуватимуться GPS-датчиками.Телус підкреслив, що завдяки цим рішенням жодна тонна українського зерна не зможе залишитися в Польщі, а поїде “коридорами солідарності” до третіх країн. Міністр Буда зазначив, що два дні для відновлення транзиту потрібні для введення в дію розпоряджень про встановлення електронних пломб, застосування механізму SENT щодо українського збіжжя.За його словами, в польському розпорядженні буде запис, що український трейдер чи перевізники не зможуть відмовитися від транзиту і не зможуть змінити місце призначення товару. “У зв’язку з цим ми продовжуємо заборону на ввезення товарів до Польщі, а даємо можливість їх перевозити до чотирьох польських портів і до інших європейських країн”, - наголосив Буда.Він також звернув увагу, що Польща хоче, аби ухвалена з українською стороною домовленість була затверджена на європейському рівні. Тому польські міністри з цього приводу вестимуть переговори з європейськими чиновниками.Буда також висловив сподівання, що у випадку порушення перевізниками чи трейдерами встановлених правил транзиту українська сторона позбавлятиме їх ліцензій, крім штрафів, які вони змушені будуть заплатити в Польщі.Як повідомлялося, 15 квітня набуло чинності розпорядження міністра розвитку і технологій Польщі про заборону транзиту через територію Польщі збіжжя, а також ввезення до РП сільськогосподарських продуктів з України. Документ запроваджує заборону до 30 червня на ввезення широкого переліку українських продуктів, зокрема збіжжя, фруктів, овочів, м’яса, цукру, меду, вина тощо.Єврокомісія вважає неприйнятними односторонні торговельні рішення Польщі та інших сусідів України, які заборонили імпорт і транзит українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів. З цього приводу у Варшаві два дні тривали переговори української та польської урядових делегацій щодо пошуку шляхів виходу з кризової ситуації.