22 серпня - Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань.

"Якщо світ зненавидить вас, то пам’ятайте, що він іще раніше зненавидів Мене.

Якби належали ви світу, він, як своїх, любив би вас.

Але ви не належите світу, бо Я обрав вас зі світу, і тому світ вас ненавидить".





Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка проголошує 22 серпня – «Міжнародним днем вшанування жертв насильства за релігійною ознакою».

Резолюція отримала підтримку 88 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Польщу, Бразилію, Єгипет, Ірак, Йорданію, Нігерію та Пакистан.

Організація «Допомога Церкві в потребі» (ACN), яка вже понад 70 років допомагає страждаючим і переслідуваним християнам, привітала цю резолюцію, як перший крок до привернення більшої уваги до релігійних переслідувань у світі, зокрема до насильства, вчиненого проти християн.

За словами Марка Рідеманна, заступника директора Департаменту громадських справ та релігійної свободи «Церква в потребі», ця резолюція посилає чіткий меседж про те, що кожне 22 серпня нагадуватиме, що насильство за релігійною ознакою буде категорично засуджене в ООН.

Кінцевою метою резолюції є запобігання актам релігійних переслідувань у майбутньому. Важливим моментом є створення спеціальної платформи ООН, на яку, наприклад, представники переслідуваних груп або організацій, що працюють з ними, можуть надати інформацію про ситуацію на місцях.

Це стане основою для виявлення злочинців, дасть змогу дізнатися, яким чином вони діють, ким фінансуються. Це дасть можливість розробити спеціальний план дій для запобігання переслідувань у майбутньому або перешкодити їм перейти на рівень масових злочинів, таких як геноцид. Тут йдеться про покарання осіб, які несуть відповідальність за релігійне переслідування, та про всебічну правову допомогу жертвам геноциду.





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Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка проголошує 22 серпня – «Міжнародним днем вшанування жертв насильства за релігійною ознакою».Резолюція отримала підтримку 88 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Польщу, Бразилію, Єгипет, Ірак, Йорданію, Нігерію та Пакистан.Організація «Допомога Церкві в потребі» (ACN), яка вже понад 70 років допомагає страждаючим і переслідуваним християнам, привітала цю резолюцію, як перший крок до привернення більшої уваги до релігійних переслідувань у світі, зокрема до насильства, вчиненого проти християн.За словами Марка Рідеманна, заступника директора Департаменту громадських справ та релігійної свободи «Церква в потребі», ця резолюція посилає чіткий меседж про те, що кожне 22 серпня нагадуватиме, що насильство за релігійною ознакою буде категорично засуджене в ООН.Кінцевою метою резолюції є запобігання актам релігійних переслідувань у майбутньому. Важливим моментом є створення спеціальної платформи ООН, на яку, наприклад, представники переслідуваних груп або організацій, що працюють з ними, можуть надати інформацію про ситуацію на місцях.Це стане основою для виявлення злочинців, дасть змогу дізнатися, яким чином вони діють, ким фінансуються. Це дасть можливість розробити спеціальний план дій для запобігання переслідувань у майбутньому або перешкодити їм перейти на рівень масових злочинів, таких як геноцид. Тут йдеться про покарання осіб, які несуть відповідальність за релігійне переслідування, та про всебічну правову допомогу жертвам геноциду. Христос Запрещенный. Документальный фильм о гонениях на христиан в СССР. - YouTube

Світлана Коток