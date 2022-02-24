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Країни G7 на зустрічі в Токіо обговорять "повітряний щит" України

Головна / Війна з московитами 07-лис, 2023, 07:049 prov 61
Голова МЗС Німеччини пропонує працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.
Країни G7 на зустрічі у Токіо, яка розпочнеться 7 листопада, обговорять низку питань, в тому числі й Україну.
Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.
Вона зазначила, що Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7.
"Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, Путін безжально цим скористається — із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", - сказала Бербок.
Пані дипломат зауважила, що країни в інших регіонах світу також зроблять з цього неправильні висновки, тому важливо, що країни "сімки" продовжували рішучу та всебічну підтримку України.
Бербок закликала міжнародну спільноту разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина налаштована і надалі надавати Україні військову допомогу. Там кажуть, що розтягнутися вона може на десятиліття.
Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що наразі ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією, яка розв'язала війну.
ТСН.
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