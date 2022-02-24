Старт шахового сезону - 2024

Ще не завершились шахові баталії 2023 року (фінал кубка міста Сарни та фінал кубка Сарненського району), як вже стартував новий шаховий сезон 2024 року. Перший етап відкритого кубка Сарненського району пройшов минулих вихідних з обрахунком для його учасників міжнародного рейтингу ФІДЕ.На змагання зїхалися найсильніші шахісти північних районів нашої області та зіграли рапід-турнір (триває від 10 до 60 хвилин) в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному учаснику плюс 3 секунди на хід.Відразу відчувалося, що учасники трохи зіскучилися по грі, що відобразилося у безкомпромісності та високій бойовитості у стартових турах. Як наслідок, сталося багато непередбачуваних цікавих ситуацій. Тут найкраще себе проявили Олександр Параниця, Петро Іллюк (м. Березне), Олександр Касянчук (м. Вараш), Олексій Жакун (м. Дубровиця), Микола Рябченко (м. Березне), Юрій Ландік (м. Тернопіль), Ігор Очеретний (м. Рокитне) та Віктор Сергійчук.Саме вони і задали тонус змаганням та очоли турнірні перегони в першій його половині. В подальшому інтелект став переважати стартові емоції і гра перейшла у більш спокійне русло. Чим найкраще змогли скористатися Віктор Параниця, Анатолій Романюк (смт. Клесів) та Тарас Хильчук (м. Березне) і трохи пізніше Олександр Цицюра.Новий спалах боротьби стався за два тури до закінчення, який окреслив уже коло претендентів на п’єдестал пошани. Найкращі тут шанси мали Олександр Параниця та Петро Іллюк по 6,0 очок, Олексій Жакун, Микола Рябченко та Віктор Сергійчук по 5.0 очок, Очеретний Ігор, Тарас Хильчук, Віктор Параниця, Анатолій Романюк та Андрій Толочик (м. Костопіль) по 4,5 очок.Фінішні тури краще за всіх подолав Петро Іллюк та з результатом 7,5 очок став чемпіоном. Олександр Параниця зумів здобути лише дві нічиї, але цього вистачило лише для здобуття срібної нагороди. Його результат 7,0 очок. У Олексія Жакуна доробок 6,5 очок та бронзова нагорода. По 6,0 очок набрали Микола Рябченко, Віктор Параниця, Віктор Сергійчук та Андрій Толочик та згідно отриманих коефіцієнтів Бухгольця посіли відповідно місця з четвертого по сьоме.1. Іллюк Петро, 1976 Березне – 7,5 очок2. Параниця Олександр, 1955 Сарни - 7,03. Жакун Олексій, 1934 Дубровиця – 6,54. Рябченко Микола, 1594 Березне - 6,05. Параниця Віктор, 1763 Сарни - 6,06. Сергійчук Віктор, 1705 Стрільськ – 6,07. Толочик Андрій, 1920 Костопіль – 6,08. Очеретний Ігор, 2007 Рокитне – 5,59. Хильчук Тарас, 1702 Березне – 5,510. Касянець Сергій, 1618 Березне – 5,511. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 54,012. Кукла Петро, 1758 Вараш – 5,013. Хильчук Роман, 1643 Березне – 5,014. Цицюра Олександр, 1622 Сарни – 5,015. Копищик Микола, 1648 Сарни – 5,016. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 5,017. Романюк Анатолій, 1595 Клесів - 4,518. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 4,519. Ландік Юрій, 1780 Тернопіль – 4,520. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 4,521. Копищик Іван, 1558 Сарни – 4,522. Ліщук Ігор, 1544 Клесів - 4,523. Козел Володимир, 1616 Клесів - 4,524. Корсун Юрій, 1492 Сарни - 4,525. Любарщук Вадим, 1400 Сарни - 4,526. Касянчук Олександр, 1662 Вараш - 4,027. Кінчур Анатолій, 1599 Сарни - 4,028. Банацький Тарас, 1514 Поляна - 4,029. Білотіл Артем, 1470 Стрільськ – 3,530. Зань Іван, 1630 Сарни - 3,531. Гузь Дмитро, 1515 Клесів - 3,532. Баглей Олександр, 1159 Сарни – 3,533. Павлюк Семен, 1438 Сарни – 3,034. Абрамчук Григорій, 1426 Клесів - 3,035. Валєєв Рінат, 1410 Сарни – 2,036. Новак Вадим, 1411 Сарни – 2,037. Лашта Ольга, 1191 Березне – 2,038. Стоноженко Михайло, 1532 Сарни - 1,0