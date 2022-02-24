Лікарня Мечникова в Дніпрі – флагман лікування наших героїв з 2014 року, в тому числі і з Рівненщини

Адже щоденно до закладу привозять найтяжчих поранених з передової.
У лікарні Мечникова, що в Дніпрі, лікують поранених з 2014 року. Це — транзитний пункт для найтяжчих пацієнтів. Тут хірурги роблять ургентні втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у глибокий тил.
У лікарні Мечникова, що в Дніпрі, лікують поранених з 2014 року. Це — транзитний пункт для найтяжчих пацієнтів. Тут хірурги роблять ургентні втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у глибокий тил.
«З понад 40 тисяч операцій – 28 тисяч зробили військовим – розповідає головний лікар установи з 2011 року Сергій Риженко. «Нам довелося віддати кімнати для персоналу, учбові кімнати, де раніше ми проводили заняття на манекенах», — каже очільник медичного закладу.
До повномасштабного вторгнення лікарня і так була однією з найбільших в Україні. Потужності були розраховані на 60 реанімаційних ліжок — і для військових, і для цивільних. Зараз в Мечникова понад двісті реанімаційних ліжок. Військових із донецького напрямку привозять у лікарню з 2014 року. Більшість пацієнтів лікарні — важкі, на апаратах ШВЛ, або мають ампутовані кінцівки, або поранення в живіт чи голову.
Мінно-вибухові травми — найпоширеніший тип поранень серед військових, що часто призводить до ампутацій.
Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.
Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.
Через дану лікувальну установу пройшли і тисячі жителів Рівненщини.
Нещодавно історію порятунку бійця з Рівненщини, якому обпекло тіло та відірвало руку розповів на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор обласної лікарні Сергій Риженко.
До повномасштабного вторгнення лікарня і так була однією з найбільших в Україні. Потужності були розраховані на 60 реанімаційних ліжок — і для військових, і для цивільних. Зараз в Мечникова понад двісті реанімаційних ліжок. Військових із донецького напрямку привозять у лікарню з 2014 року. Більшість пацієнтів лікарні — важкі, на апаратах ШВЛ, або мають ампутовані кінцівки, або поранення в живіт чи голову.
Мінно-вибухові травми — найпоширеніший тип поранень серед військових, що часто призводить до ампутацій.
Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.
Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.
Через дану лікувальну установу пройшли і тисячі жителів Рівненщини.
Нещодавно історію порятунку бійця з Рівненщини, якому обпекло тіло та відірвало руку розповів на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор обласної лікарні Сергій Риженко.
Військовослужбовця звати Назар, йому 22 роки, родом з Рівненської області з селища Мізоч. Працював помічником машиніста на залізничному транспорті. Більше року на війні. Йти на війну зголосився сам.
«На Донеччині ворожий дрон влетів прямо в кабіну його бойового автомобіля. Вибух. Спалах. Рука відірвана, кровотеча. Друзі всі живі. Його обпеченого, без ознак життя, доставили спочатку до однієї лікарні Донецької області, потім миттєво доправлений до Мечникова», – розповідає лікар.
«Був схвильований і вражений, коли прийшовши на роботу у відділення побачив земляка - Бориса, який мав проникаюче поранення руки» : враженнями ділиться інтерн В’ячеслав Коток, який спочатку каже було психологічно тяжко, але згодом зрозумів, що знаходиться серед справжніх професіоналів та патріотів своєї справи.
«На Донеччині ворожий дрон влетів прямо в кабіну його бойового автомобіля. Вибух. Спалах. Рука відірвана, кровотеча. Друзі всі живі. Його обпеченого, без ознак життя, доставили спочатку до однієї лікарні Донецької області, потім миттєво доправлений до Мечникова», – розповідає лікар.
«Був схвильований і вражений, коли прийшовши на роботу у відділення побачив земляка - Бориса, який мав проникаюче поранення руки» : враженнями ділиться інтерн В’ячеслав Коток, який спочатку каже було психологічно тяжко, але згодом зрозумів, що знаходиться серед справжніх професіоналів та патріотів своєї справи.
Травматолог - Максим Макаренков (на фото зліва) поставив на ноги Бориса із Сарненщини та відправили на подальше лікування в медичний заклад рідної області.
«Медицина мені є дуже близькою, адже закінчив Рівненський медичний коледж і Одеську медичну академію, бо з дитинства мріяв стати лікарем-травматологом, як і мій рідний дядько Царук В’ячеслав Іванович, який є ветераном в галузі малоінвазивної хірургії в Хмельницькому і за свою практику вилікував, поставив на ноги сотні вдячних пацієнтів.
Сьогодні розумію, як мені поталанило працювати саме пліч-о-пліч з такими професіоналами, як Сергій Тимчук, Олександр Толубаєв, Валерій Томілін у Центрі Травматології та Ортопедії Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. Мечникова, про яку багато чув лише позитивного, зокрема, про очільника закладу Сергія Риженко».На днях голова ОВА Сергій Лисак від Дніпропетровської обласної військової адміністрації нагородив лікаря-травматолога Шуджауллу Каріма « За віддану працю задля наближення Перемоги України»
Державну нагороду отримав і лікар-травматолог Васильєв Андрій
Установа є провідним закладом охорони здоров’я Дніпропетровської області, організаційно-методичним центром для закладів охорони здоров’я міст і районів області, тому тут багато і молодих спеціалістів та інтернів.
Саме нинішньому поколінню інтернів довелося працювати в умовах кривавої війни, яка спіткала нашу країну і вони сьогодні також роблять свій внесок у допомогу подолання її наслідків: лікування поранених, допомагають досвідченим лікарям та переймають їх безцінний досвід.
З початком повномасштабного вторгнення у лікарню стало приїжджати багато спеціалістів з інших країн. З одного боку, вони діляться досвідом лікування бойових травм. З іншого — іноземці самі вчаться в українських хірургів, оскільки типи поранень бувають настільки різними й рідкісними, що в інших країнах такого не побачиш. Як наслідок, буває так, що іноземним клінікам вдається переманити українських лікарів. Безпека їх та їхніх родин стає ключовим фактором. Однак для молодих хірургів лікарня Мечникова — це унікальне місце, щоб здобути досвід.
Це все дуже і дуже мало сказано і поверхнево про заклад, де щохвилинно рятують чиєсь життя. І, здається, такій установі і людям, які там працюють має лунати лише респект і подяка. Однак, дуже неприємно і навіть огидно час від часу чути про замовний конфлікт, який вже роками вирує навколо найбільшого та найпрестижнішого лікувального закладу військових і одна із фраз - «А ви постійно маніпулюєте емоціями про війну та прикриваєтесь пораненими» є не лише неприйнятна, а й огидною та образливою, як для медперсоналу, так і військових, які пролили свою кров на полі бою.
Дійсно, про яку загрозу рейдерського захоплення державного медзакладу сьогодні може йти мова? При нинішній ситуації в країні та потенційних можливостях медперсоналу місцева влада повинна лише всіляко допомагати, підтримуючи руки медикам, які інколи щохвилинно рятують чиєсь життя. Не лише місцева, а й центральна влада має пишатися таким центром та медиками, які тут є, максимально підтримувати, сприяти благополуччю даного закладу, примножуючи його можливості.
«Ми вважаємо, що будь-які маніпуляції, скандали навколо цього медзакладу у такий час абсолютно неприпустимі, є замовними провокаціями та спекуляціями і грають на руку ворога»: зазначають молоді спеціалісти, що з даного приводу написали лист-звернення до Президента України. У своєму зверненні закликають нарешті поставити жирну крапку в даному конфлікті, адже будь-які непорозуміння чи спекуляції навколо закладу, просування власних інтересів (хто б за тим не стояв) сьогодні не можуть бути вищими і понад інтересів збереження здоров’я та життя наших захисників.
Дійсно, про яку загрозу рейдерського захоплення державного медзакладу сьогодні може йти мова? При нинішній ситуації в країні та потенційних можливостях медперсоналу місцева влада повинна лише всіляко допомагати, підтримуючи руки медикам, які інколи щохвилинно рятують чиєсь життя. Не лише місцева, а й центральна влада має пишатися таким центром та медиками, які тут є, максимально підтримувати, сприяти благополуччю даного закладу, примножуючи його можливості.
«Ми вважаємо, що будь-які маніпуляції, скандали навколо цього медзакладу у такий час абсолютно неприпустимі, є замовними провокаціями та спекуляціями і грають на руку ворога»: зазначають молоді спеціалісти, що з даного приводу написали лист-звернення до Президента України. У своєму зверненні закликають нарешті поставити жирну крапку в даному конфлікті, адже будь-які непорозуміння чи спекуляції навколо закладу, просування власних інтересів (хто б за тим не стояв) сьогодні не можуть бути вищими і понад інтересів збереження здоров’я та життя наших захисників.
На жаль, сьогодні в світі знають про Україну, як державу в центрі Європи, де щодня проливається кров наших захисників, де цвіт нашої нації поклав голови за незалежність і свободу, як державу, герої якої ось вже 719 день відстоюють право називатися українцями, а з ними пліч-о-пліч і медики лікарні Мечникова ведуть Другий фронт борючись за життя наших захисників і цивільних.
«Нехай кожен шукає користі не для себе, а для іншого..» 1-е Коринтян
Адже сьогодні, як ніяк потрібно згуртовуватися і об’єднуватися навколо єдиної мети – Перемоги нашої України.
Є тисячі різних професій і різна відповідальність, - але саме медики, які цілодобово рятують життя заслуговують на звання «Герой України», як і ті воїни, що боронять нашу землю…
Є тисячі різних професій і різна відповідальність, - але саме медики, які цілодобово рятують життя заслуговують на звання «Герой України», як і ті воїни, що боронять нашу землю…
Фото із соцмережСлужіння Церкви в умовах війни » Провінційка - портал новин (provinciyka.rv.ua)
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Світлана Коток