Лікарня Мечникова в Дніпрі – флагман лікування наших героїв з 2014 року, в тому числі і з Рівненщини

Адже щоденно до закладу привозять найтяжчих поранених з передової.

У лікарні Мечникова, що в Дніпрі, лікують поранених з 2014 року. Це — транзитний пункт для найтяжчих пацієнтів. Тут хірурги роблять ургентні втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у глибокий тил.



До повномасштабного вторгнення лікарня і так була однією з найбільших в Україні. Потужності були розраховані на 60 реанімаційних ліжок — і для військових, і для цивільних. Зараз в Мечникова понад двісті реанімаційних ліжок. Військових із донецького напрямку привозять у лікарню з 2014 року. Більшість пацієнтів лікарні — важкі, на апаратах ШВЛ, або мають ампутовані кінцівки, або поранення в живіт чи голову.

Мінно-вибухові травми — найпоширеніший тип поранень серед військових, що часто призводить до ампутацій.

Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.

Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.

Через дану лікувальну установу пройшли і тисячі жителів Рівненщини.

Нещодавно історію порятунку бійця з Рівненщини, якому обпекло тіло та відірвало руку розповів на своїй сторінці у «З понад 40 тисяч операцій – 28 тисяч зробили військовим – розповідає головний лікар установи з 2011 року Сергій Риженко. «Нам довелося віддати кімнати для персоналу, учбові кімнати, де раніше ми проводили заняття на манекенах», — каже очільник медичного закладу.До повномасштабного вторгнення лікарня і так була однією з найбільших в Україні. Потужності були розраховані на 60 реанімаційних ліжок — і для військових, і для цивільних. Зараз в Мечникова понад двісті реанімаційних ліжок. Військових із донецького напрямку привозять у лікарню з 2014 року. Більшість пацієнтів лікарні — важкі, на апаратах ШВЛ, або мають ампутовані кінцівки, або поранення в живіт чи голову.Мінно-вибухові травми — найпоширеніший тип поранень серед військових, що часто призводить до ампутацій.Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.Залежно від складності поранення в Дніпрі пацієнти перебувають від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги роблять планові втручання, стабілізують хворих, а потім їх евакують в інші госпіталі, у ще більш глибокий тил. Лікарня Мечникова — це по суті транзитний пункт для найважчих пацієнтів, проміжний етап спеціалізованої хірургічної допомоги.Через дану лікувальну установу пройшли і тисячі жителів Рівненщини.Нещодавно історію порятунку бійця з Рівненщини, якому обпекло тіло та відірвало руку розповів на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор обласної лікарні Сергій Риженко.



«На Донеччині ворожий дрон влетів прямо в кабіну його бойового автомобіля. Вибух. Спалах. Рука відірвана, кровотеча. Друзі всі живі. Його обпеченого, без ознак життя, доставили спочатку до однієї лікарні Донецької області, потім миттєво доправлений до Мечникова», – розповідає лікар.

«Був схвильований і вражений, коли прийшовши на роботу у відділення побачив земляка - Бориса, який мав проникаюче поранення руки» : враженнями ділиться інтерн В’ячеслав Коток, який спочатку каже було психологічно тяжко, але згодом зрозумів, що знаходиться серед справжніх професіоналів та патріотів своєї справи. Військовослужбовця звати Назар, йому 22 роки, родом з Рівненської області з селища Мізоч. Працював помічником машиніста на залізничному транспорті. Більше року на війні. Йти на війну зголосився сам.«На Донеччині ворожий дрон влетів прямо в кабіну його бойового автомобіля. Вибух. Спалах. Рука відірвана, кровотеча. Друзі всі живі. Його обпеченого, без ознак життя, доставили спочатку до однієї лікарні Донецької області, потім миттєво доправлений до Мечникова», – розповідає лікар.«Був схвильований і вражений, коли прийшовши на роботу у відділення побачив земляка - Бориса, який мав проникаюче поранення руки» : враженнями ділиться інтерн В’ячеслав Коток, який спочатку каже було психологічно тяжко, але згодом зрозумів, що знаходиться серед справжніх професіоналів та патріотів своєї справи.

Травматолог - Максим Макаренков (на фото зліва) поставив на ноги Бориса із Сарненщини та відправили на подальше лікування в медичний заклад рідної області.

«Медицина мені є дуже близькою, адже закінчив Рівненський медичний коледж і Одеську медичну академію, бо з дитинства мріяв стати лікарем-травматологом, як і мій рідний дядько Царук В’ячеслав Іванович , який є ветераном в галузі малоінвазивної хірургії в Хмельницькому і за свою практику вилікував, поставив на ноги сотні вдячних пацієнтів.

Сьогодні розумію, як мені поталанило працювати саме пліч-о-пліч з такими професіоналами, як Сергій Тимчук, Олександр Толубаєв, Валерій Томілін у Центрі Травматології та Ортопедії Дніпропетровської Обласної Клінічної Лікарні ім. Мечникова , про яку багато чув лише позитивного, зокрема, про очільника закладу Сергія Риженко».

На днях голова ОВА Сергій Лисак від Дніпропетровської обласної військової адміністрації нагородив лікаря-травматолога Шуджауллу Каріма « За віддану працю задля наближення Перемоги України»

Державну нагороду отримав і лікар-травматолог Васильєв Андрій





Установа є провідним закладом охорони здоров’я Дніпропетровської області, організаційно-методичним центром для закладів охорони здоров’я міст і районів області, тому тут багато і молодих спеціалістів та інтернів.

Саме нинішньому поколінню інтернів довелося працювати в умовах кривавої війни, яка спіткала нашу країну і вони сьогодні також роблять свій внесок у допомогу подолання її наслідків: лікування поранених, допомагають досвідченим лікарям та переймають їх безцінний досвід.

З початком повномасштабного вторгнення у лікарню стало приїжджати багато спеціалістів з інших країн. З одного боку, вони діляться досвідом лікування бойових травм. З іншого — іноземці самі вчаться в українських хірургів, оскільки типи поранень бувають настільки різними й рідкісними, що в інших країнах такого не побачиш. Як наслідок, буває так, що іноземним клінікам вдається переманити українських лікарів. Безпека їх та їхніх родин стає ключовим фактором. Однак для молодих хірургів лікарня Мечникова — це унікальне місце, щоб здобути досвід.

Це все дуже і дуже мало сказано і поверхнево про заклад, де щохвилинно рятують чиєсь життя. І, здається, такій установі і людям, які там працюють має лунати лише респект і подяка. Однак, дуже неприємно і навіть огидно час від часу чути про замовний конфлікт, який вже роками вирує навколо найбільшого та найпрестижнішого лікувального закладу військових і одна із фраз - «А ви постійно маніпулюєте емоціями про війну та прикриваєтесь пораненими» є не лише неприйнятна, а й огидною та образливою, як для медперсоналу, так і військових, які пролили свою кров на полі бою.

Дійсно, про яку загрозу рейдерського захоплення державного медзакладу сьогодні може йти мова? При нинішній ситуації в країні та потенційних можливостях медперсоналу місцева влада повинна лише всіляко допомагати, підтримуючи руки медикам, які інколи щохвилинно рятують чиєсь життя. Не лише місцева, а й центральна влада має пишатися таким центром та медиками, які тут є, максимально підтримувати, сприяти благополуччю даного закладу, примножуючи його можливості.

«Ми вважаємо, що будь-які маніпуляції, скандали навколо цього медзакладу у такий час абсолютно неприпустимі, є замовними провокаціями та спекуляціями і грають на руку ворога»: зазначають молоді спеціалісти, що з даного приводу написали лист-звернення до Президента України. У своєму зверненні закликають нарешті поставити жирну крапку в даному конфлікті, адже будь-які непорозуміння чи спекуляції навколо закладу, просування власних інтересів (хто б за тим не стояв) сьогодні не можуть бути вищими і понад інтересів збереження здоров’я та життя наших захисників.

На жаль, сьогодні в світі знають про Україну, як державу в центрі Європи, де щодня проливається кров наших захисників, де цвіт нашої нації поклав голови за незалежність і свободу, як державу, герої якої ось вже 719 день відстоюють право називатися українцями, а з ними пліч-о-пліч і медики лікарні Мечникова ведуть Другий фронт борючись за життя наших захисників і цивільних. На жаль, сьогодні в світі знають про Україну, як державу в центрі Європи, де щодня проливається кров наших захисників, де цвіт нашої нації поклав голови за незалежність і свободу, як державу, герої якої ось вже 719 день відстоюють право називатися українцями, а з ними пліч-о-пліч і медики лікарні Мечникова ведуть Другий фронт борючись за життя наших захисників і цивільних.

«Нехай кожен шукає користі не для себе, а для іншого..» 1-е Коринтян

Адже сьогодні, як ніяк потрібно згуртовуватися і об’єднуватися навколо єдиної мети – Перемоги нашої України.

Є тисячі різних професій і різна відповідальність, - але саме медики, які цілодобово рятують життя заслуговують на звання «Герой України», як і ті воїни, що боронять нашу землю…

Фото із соцмереж