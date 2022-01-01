Мульти спліт-системи від компанії «Кондиціонери України»: різновиди та принцип дії

Багато хто знайомий із класичною спліт-системою, але не кожен знає, що таке мульти спліт-система. Це один із видів кондиціонерів, де застосовується один зовнішній блок та кілька внутрішніх блоків. Спліт-система є парою блоків, але якщо потрібно встановити від 2 до 8 внутрішніх блоків, тоді потрібно купити мультиспліт https://air-conditioner.ua/uk/multi-split-sistemy/, забезпечивши тим самим високу ефективність в роботі. Це чудове рішення для офісних приміщень, магазинів, багатоквартирних будинків, котеджів та інших об'єктів.
Принцип дії
Мульти спліт система працює за таким же принципом, як і стандартні кондиціонери, де є внутрішній та зовнішній блок. Управління кожного внутрішнього блоку відбувається індивідуально та незалежно, що дозволить встановити в одному приміщенні одну температуру, а в іншому приміщенні іншу. Але якщо на одному блоці встановлюється режим охолодження, тоді на всіх інших також активується цей режим.
Мультиспліт система може керуватися як зсередини приміщення, так і зі спеціального диспетчерського пульта. Оператори можуть вручну регулювати температурні діапазони, відключати окремі блоки та загалом контролювати їхню роботу.
Мультиспліт система та її переваги
Подібне технічне рішення має кілька особливостей та переваг:
- монтаж допускається з умовами обмеженого простору;
- навантаження на фасад знижується завдяки наявності лише одного зовнішнього блоку;
- єдиний зовнішній блок видає менше вібрацій та шуму;
- низькі витрати на обслуговування;
- об'єднання кондиціонерів різної потужності та компонування в єдину систему.
Функціональні особливості
Мульти спліт системи доповнюються великим набором функцій та можливостей. У комплекті може бути пульт дистанційного керування, можлива іонізація та фільтрація повітря, керування через Wi-Fi, ультразвукове очищення, захист від замерзання, осушення та зволоження повітря, вентиляція та багато іншого. Перш ніж купити мульти спліт систему, необхідно визначитися з набором функцій і не переплачувати за те, чим ніхто не буде користуватися.