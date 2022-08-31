Рівне:

Створення та просування сайтів

Незаконно переправляли чоловіків за кордон: судитимуть жителів Рівненщини та Буковини

Рівненська область / Новини регіону / Чернівецька область 01-кві, 2024, 09:129 prov 66

Жителів Рівненщини та Буковини cудитимуть за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Зазначається, що прокурори Вижницької окружної прокуратури передали до суду обвинувальні акти стосовно жителів Рівненщини та Буковини за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України  (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, 35-річний рівнянин за 3500 євро з особи намагався незаконного переправити до Румунії двох чоловіків – жителів Київської та Тернопільської областей. Їх викрили прикордонники, 10 лютого цього року, у лісовому масиві села Мигове Чернівецької області.
Крім того, за спробу незаконно переправити військовозобов’язаних до сусідньої держави судитимуть 39-річного жителя Вижницького району, який намагався поза пунктами пропуску перевести трьох чоловіків через державний кордон України. Ціна «питання» коливалась від 3000 до 6000 євро з особи.
Його разом з «клієнтами» викрили правоохоронці, 4 лютого цього року, у селі Руська неподалік державного кордону. 
Джерело.
Схожі новини
До 3500 доларів США за виїзд ухилянта за кордон: на Волині судять членів організованої групи. ФОТО
Новини регіону / Волинська область

До 3500 доларів США за виїзд ухилянта за кордон: на Волині судять членів організованої групи. ФОТО

Викрили групу осіб, яка незаконно переправила до ЄС близько 200 ухилянтів
Рівненська область / Новини регіону

Викрили групу осіб, яка незаконно переправила до ЄС близько 200 ухилянтів

Рівнянина підозрюють у переправленні до Польщі трьох військовозобов’язаних чоловіків
Рівненська область / Новини регіону

Рівнянина підозрюють у переправленні до Польщі трьох військовозобов’язаних чоловіків

14 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині викрили членів організованої злочинної групи
Новини регіону / Волинська область

14 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині викрили членів організованої злочинної групи

На Буковині повідомлено про підозру організатору схеми переправлення через кордон
Новини регіону / Чернівецька область

На Буковині повідомлено про підозру організатору схеми переправлення через кордон

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору