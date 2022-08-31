Незаконно переправляли чоловіків за кордон: судитимуть жителів Рівненщини та Буковини

Жителів Рівненщини та Буковини cудитимуть за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.Зазначається, що прокурори Вижницької окружної прокуратури передали до суду обвинувальні акти стосовно жителів Рівненщини та Буковини за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, 35-річний рівнянин за 3500 євро з особи намагався незаконного переправити до Румунії двох чоловіків – жителів Київської та Тернопільської областей. Їх викрили прикордонники, 10 лютого цього року, у лісовому масиві села Мигове Чернівецької області.Крім того, за спробу незаконно переправити військовозобов’язаних до сусідньої держави судитимуть 39-річного жителя Вижницького району, який намагався поза пунктами пропуску перевести трьох чоловіків через державний кордон України. Ціна «питання» коливалась від 3000 до 6000 євро з особи.Його разом з «клієнтами» викрили правоохоронці, 4 лютого цього року, у селі Руська неподалік державного кордону.