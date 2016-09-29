 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Понад 1,6 мільярдів гривень ЄСВ надійшло до місцевого бюджет ..
За 9 місяців 2016 року надходження єдиного загальнообов’язкового державного соціального страхування ...


На Рівненщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом пон ..
Працівниками податкової міліції Рівненської області в рамках розслідування кримінального провадження ...


Судитимуть начальника управління районної державної адмініст ..
Прокуратура Рівненської області скерувала до суду обвинувальний акт cтосовно начальника управління о ...


Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно ..
Для підприємців єдиного податку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ...


Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операці ..
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій в новій редакції затверджено наказом ДФС Україн ...


Розпочато розслідування за фактом дачі неправдивих показань ..
Прокуратура Рівненської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчине ...


Увага! Отруйний фальсифікат !
У зв'язку з наявною інформацією, яка широко висвітлюється у ЗМІ, щодо масових отруєнь неякісними алк ...
 
Понад 1,6 мільярдів гривень ЄСВ надійшло до місцевого бюджету Рівненщини
Переглядів Переглядів: 30  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:54
За 9 місяців 2016 року надходження єдиного загальнообов’язкового державного соціального страхування склали 1656,2 млн. гривень.
Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску громадянам гарантується право на соціальний захист: на випадок безробіття, у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також гідне пенсійне забезпечення та інші виплати.
Нагадуємо, що підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю найманих працівників, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не пізніше 20 числа наступного місяця.
Фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць, в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. При цьому, платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно від отриманог ...
  • На понад 314 млн. гривень поповнилась з початку року скарбниця держави єди ...
  • Платники Рівного сплатили понад 276 млн.грн. єдиного соціального внеску
  • Роботодавці Рівненщини перерахували до бюджету більше півмільярда гривень ...
  • Роботодавці Рівненщини сплатили понад 340 мільйонів гривень ЄСВ

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2016 (8)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (53)
    Май 2016 (41)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика