Понад 1,6 мільярдів гривень ЄСВ надійшло до місцевого бюджету Рівненщини

За 9 місяців 2016 року надходження єдиного загальнообов’язкового державного соціального страхування склали 1656,2 млн. гривень.

Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску громадянам гарантується право на соціальний захист: на випадок безробіття, у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також гідне пенсійне забезпечення та інші виплати.

Нагадуємо, що підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю найманих працівників, сплачують нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку сплачують за себе єдиний внесок в розмірі, який самостійно визначили, але не менше мінімального страхового внеску на місяць, в термін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. При цьому, платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансових платежів до 20 числа кожного місяця поточного кварталу, які враховуються ними при остаточному розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.

ГУ ДФС у Рівненській області.