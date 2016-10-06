Вибираем отель

При планировании и расчёте будущего отдыха, отпуска или деловой командировки всегда важным моментом является планирование и бронирование, как правило, заранее, номеров и авиабилетов в выбранной гостинице. Зачастую можно также запланировать за полгода покупку билетов либо гостиниц по акциям с соответствующими скидками.







Такое планирование, начатое задолго до отъезда может существенно сэкономить бюджет самой поездки. Первый способ бронирования заключается в мониторинге сайтов туристических агентств и фирм. Многие гостиницы осуществляют продажи своих услуг именно через подобные сайты, причём условия могут разниться от оператора к оператору. Выбор оптимального решения зависит от широты просмотренных вариантов. Оптимальное решение тут.

Бронирование осуществляется через интернет. Второй способ заключается в соблюдении принципа паритета цен. Каждая сеть и каждый отель поддерживает данный принцип, суть которого объясняется просто - если вы нашли цену на наши услуги меньше, чем в нашем официальном релизе, мы понизим цену в соответствии с найденным вариантом.

Допустим клиент нашёл такую цену, дальнейшие действия могу развиваться в следующем ключе – можно попробовать забронировать на найденном сайте агентства, можно сделать заявку на официальном сайте гостиницы, с указанием сайта агентства с более низкой ценой либо передать вопрос решения с гостиницей самому сайту бронирования, не утруждая себя утряской цены.

Способ предоставить понизить цену сайту бронирования наиболее предпочтителен, так как у большинства таких сайтов налажены отношения с большинством гостиниц и для получения скидки нужен только трудолюбивый клиент, нашедший в интернете более дешевый вариант.

Бронирование по акциям отеля носит характер заблаговременного, потому что период от объявления акции до фактического въезда в отель может составлять до полугода. Однако акции предоставляют максимальные скидки, поэтому вариант наиболее приемлем для тех, кто планирует свой отпуск за полгода и более. Такое бронирование заключается в мониторинге интернет-сайтов, на которых отели публикую акции по скидкам.