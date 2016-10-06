Завести собаку

Перш ніж зважитися на такий крок, як придбання собаки, потрібно чітко розуміти, що це жива істота, яка потребує до себе великої уваги, належного догляду, тимчасових і фінансових витрат. Хто буде перебувати з собакою під час відпустки, якщо її неможливо буде взяти з собою? Чи готовий майбутній господар терпіти деякі дискомфортні моменти в вигляді з'їденої взуття, віддерти шпалер, калюж і купок, під час підростання цуценя? Чи буде у господаря достатньо часу для того щоб щодня вигулювати собаку, грати з нею, годувати належним чином? дуже важливим є і дресирування. Якщо відповіді на всі ці питання позитивні, то потрібно визначитися з підлогою собаки.

Суки, як правило, більш ніжні і ласкаві, мають сильну прихильність до господаря. Їх простіше дресирувати і виховувати. При бажанні і наявності допуску, може використовуватися для племінного розведення.

Пси - більш рухливі і грайливі, більш схильні витримувати породні стандарти і тому, можуть виїжджати на виставки і брати участь в конкурсах.

Якщо і з підлогою вже є визначеність, тоді можна заспівав вибирати породу. На які фактори потрібно звернути увагу в своєму виборі:

• При виборі собаки - охоронця для будинку або квартири, потрібно розуміти, що псу знадобиться багато місця. Собаці потрібен простір для ігор і біганини, щоб вихлюпувати енергію. При відсутності такого, собака ризикує перетворитися в озлоблені тварина і може бути небезпечна. Добрими сторожами вважаються такі породи як німецька і кавказька вівчарки, боксери, ротвейлери, сенбернари і мастиф. Якщо собака підбирається для життя в квартирі, то краще віддати перевагу таким породам, як бульдог, чау-чау або шарпей.

• Якщо собака підбирається для полювання, то їй потрібні тривалі і активні прогулянки. Собаки мисливських порід граціозні і красиві, чудово знаходять спільну мову з дітьми і мають досить розвинений інстинкт мисливця. До таких порід відносяться гончаки, лабрадори, далматинці, ретривери.

• Коли потрібна декоративна собака або їх ще називають «toy-dog», то тут варто орієнтуватися на особисті переваги в екстер'єрі собаки. Плюсом таких собак є їх невеликий розмір. Тому утримувати їх в квартирі досить комфортно. Але є й застереження: не варто приносити додому цуценя дрібної породи, якщо в сім'ї є маленькі діти. Дитині не поясниш, що це не іграшка, а будь-який необережне поводження може спричинити серйозні травми і навіть летальний результат. А це вже травма душевна, в тому числі і для самої дитини.

Вибір собаки - дуже серйозний захід. І перш ніж зробити усвідомлений вибір, краще ознайомитися з необхідною літературою, звичками і звичками собаки тієї чи іншої породи, а краще поговорити з заводчиками, щоб все дізнатися, як говоритися з перших рук.