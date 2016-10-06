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Ландшафтный дизайн - эстетические принципы
Переглядів Переглядів: 16  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:04
Ландшафтный дизайн сочетает в себе элементы искусства и науки, с целью создания функциональности, эстетически украсив помещения с помощью окружающей среды. Одним из основных задач ландшафтного дизайна является сочетание технологии человека (дом или здание) в естественной среде обитания.
Элементы искусства
Элементы искусства включают, но не ограничиваются ими, цвета, линии, формы, текстуры и масштаб.
Элементы ландшафтного дизайна ( подробнее можно прочитать здесь) это широкая палитра брусчатки, декоративных изделий необычной формы и фактуры…
Эти элементы никогда не зависят друг от друга, но мы обсудим их индивидуальные характеристики, прежде чем рассматривать взаимодействие.
Основные цвета: красный, синий и желтый. Оранжевый, зеленый и фиолетовый называются вторичными цветами, потому что они представляют собой комбинации двух основных цветов. Например, желтый и красный в сочетании с получением оранжевого цвета. Третичные цвета слияние один первичный и один вторичный цвет.
Оттенок относится к легкому значению и достигается путем добавления белого до чистого цвета на цветовом круге, в то время как тень темная ценность и создается путем добавления черного к чистому цвету на цветном колесе. Черный, белый и серый нейтралы и совместимы с любым цветом. Светлые цвета и оттенки, как правило, привлекают внимание, как это делают яркие, насыщенные цвета.
Цвета объединены в цветовые схемы для практического применения. Три основные цветовые схемы монохромные, аналогичны и дополняют друг друга. Монохроматическая цветовая схема состоит из различных оттенков и оттенков одного цвета и редко достигается в чистом виде в ландшафте. Примером неполной монохроматической цветовой схемы будет включать в себя белые и розовые цветы с фоне темно-розового и красного кирпичного дома.
Аналогичные цветовые схемы сочетают цвета, которые являются смежными. Аналогичная цветовая схема может включать в себя зеленый, сине-зеленый, зелено-голубой, синий и фиолетовый синий.


Линия связана с движением глаз или потока. Концепция и создание линии зависит от цели проектирования и существующих моделей.

Форма и линии тесно связаны между собой. Линия считается, как правило, с точки зрения структуры или края объектов, тогда как форма является более всеобъемлющим. Понятие формы относится также к размеру объекта или области.

Текстура описывает качество поверхности объекта , чем можно увидеть или почувствовать. Поверхности в ландшафте включают здания, дворики, дорожки, растения.
Шкала относится к размеру объекта или объектов по отношению к окружению. Размер относится к определенным измерениям, в то время, как шкала описывает соотношение размеров между соседними объектами.
Принципы построения
Цвет, линия, форма, текстура и масштаб инструменты, которые используются в комбинации для корректировки принципов проектирования. Принципы дизайна включают в себя единство, равновесие, переход, средоточие, пропорции, ритм, повторение и простоту. Все эти принципы взаимодействуют с получением желаемого дизайна.
Единство достигается путем эффективного использования компонентов в конструкции, чтобы выразить главную идею через последовательный стиль. Единство подчеркивает согласованность между характером единиц ландшафта. Использование элементов, чтобы выразить конкретную тему в рамках единиц создает гармонию. Единство может быть достигнуто за счет использования средств массовой посадки и повторение.
Единство означает, что все части композиции или пейзажа идут рука об руку; они подходят. Естественное чувство развивается, когда каждая область деятельности принадлежит и смешивается со всем ландшафтом. Все, что выбрано для ландшафта должны дополнять центральную схему и должна, прежде всего, служить некоторые функциональное назначение.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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