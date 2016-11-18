Рівненська митниця попередила чергове порушення митних правил на «кругленьку суму»

Днями на митному посту «Городище» працівники Рівненської митниці ДФС здійснювали митний контроль транспортного засобу «Volkswagen Touareg», яким керував українець. Громадянин Л. прямував у приватних справах до Литви і, цілком ймовірно, навіть не підозрював, що у той день доїхати цим автомобілем до пункту призначення йому не вдасться.

За словами в. о. заступника начальника Рівненської митниці ДФС В’ячеслава Михалюка, під час проведення перевірки було встановлено, що авто було ввезене на митну територію України у митному режимі «тимчасове ввезення до 1 року» громадянкою Литви, якій відповідно до Митного кодексу України було надане звільнення від сплати митних платежів. Панянка ж, знехтувавши положеннями чинного законодавства, передала даний транспортний засіб у користування громадянину України, та відповідно, не виконала обов’язок зі сплати митних платежів.

Працівники митниці автомобіль вилучили на митний склад, а відносно порушниці склали протокол про порушення митних правил за статтею 485 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів, що у даному випадку, еквівалентно 714 тис. гривень.

Рівненська митниця ДФС.