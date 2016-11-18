Місцеві бюджети Рівненщини одержали 2,5 млн.грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що в поточному році сезон масової заготівлі ягід і грибів був досить успішним з точки зору сплати податків.

Так, за 10 місяців 2016 року до Зведеного бюджету надійшло 2,5 млн.грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля ягід, грибів, лікарської сировини та інших видів лісової продукції), у т.ч. за заготівлю ягід чорниці - 2,1 млн.грн. або 84 відс. загальної суми надходжень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження платежу зросли на 1,3 млн.грн. або на 11 відсотків.

Значне збільшення податкових надходжень від суб’єктів заготівельного бізнесу до показників минулого року – результат скоординованих та узгоджених дій всіх гілок влади, які прагнули забезпечити прозорі умови для діяльності легальних заготівельників та упереджували факти несанкціонованої заготівлі дарів лісу чи їх вивезення за межі області без сплати податків, - зазначає заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Олена Дімітрук.

В Головному управлінні ДФС у Рівненській області нагадують: збір громадянами у лісах дикорослих трав’яних рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів та інших плодів для власного споживання провадиться безкоштовно в межах встановлених максимальних норм безоплатного збору. Зазначені норми для Рівненської області затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 3 травня 2007 року №215. Для прикладу, громадянам дозволено безоплатно заготовляти для власного споживання по 10 кг суниці і малини, 12 кг чорниці, 15 кг ожини, 20 кг журавлини, по 30 кг білих грибів, лисичок, 50 кг опеньок, 10 кг кореню аіру, 3 кг листя брусниці, 5 кг листя чорниці тощо.

Разом з тим, згідно встановленого рішенням Рівненської обласної ради від 22 квітня 2011 року №265 порядку збір, заготівля (в тому числі закупка у населення) з метою подальшого продажу дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, лікарсько-технічної сировини та іншого або продуктів їх переробки в порядку спеціального використання проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів і лісових квитків.

Ліміти суб’єктам господарювання виділяються створеною при облдержадміністрації робочою групою на конкурсній основі з врахуванням наявності виробничих потужностей, сумлінності у сплаті податків, дотримання затвердженого в області порядку заготівлі лісових ресурсів та вимог чинного податкового законодавства.

Лісові квитки на право заготівлі дарів лісу видають заготівельникам органи лісового господарства області після надання підтверджуючих документів про сплату до місцевого бюджету належної суми рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів .



ГУ ДФС у Рівненській області.