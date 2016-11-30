Как получить рабочее место в лучших клиниках Чехии?

Работа врачом в Чехии является престижной и доходной. Потребность клиник в квалифицированных медицинских кадрах постоянно растет. Поэтому для иностранных специалистов создаются самые благоприятные условия обучения и трудоустройства. Чешская республика разработала и внедрила в жизнь проект «Врачи в Чехии».

На сайте doctor-eu.com желающие могут получить помощь по вступлении в данную программу для врачей. Здесь можно получить консультацию относительно работы проекта. Предоставляется подробная информация о правилах прохождения экзаменов и сроков выезда врачей. Тут оказывается всесторонняя помощь в оформлении договора и других необходимых документов. Здесь также оказывают услуги по заполнению документов на чешском языке.

После аттестации иностранным врачам помогают найти рабочее место. Принять участия в работе программы могут все желающие специалисты независимо от опыта работы и без ограничений в возрасте. Основные преимущества программы заключаются в следующем:

ускоренное оформление документов;

компактное обучение (в том числе чешского языка);

обеспечение и сопровождение практики;

ориентирование при трудоустройстве;

помощь в жилищных вопросах.

Выбрав именно эту программу обучения, иностранный врач добивается экономии средств не меньше 5 тысяч евро, а также сокращает время на обучение практику и аттестацию. Услуги проекта оплачиваются поэтапно, на протяжении всего прохождения программы. Спустя шести месяцев с момента подачи заявления и прохождения апробации, практика становится оплачиваемой.

После сдачи квалификационных экзаменов предоставляются все документы, дающие право осуществлять медицинскую практику и работу врачем в Чехии (см. http://doctor-eu.com/). Заработная плата врача в этой стране составляет не менее двух тысяч евро в месяц. Врачи стоматологи пользуются здесь некоторыми привилегиями. Практиковать им разрешено без предварительной аттестации, сразу после апробации.

Заработная плата этой категории врачей выше чем у других специалистов. Стоматологам предоставлены возможности осуществлять частную практику. Получив рабочее место в клиниках Чешской Республики, участники данной программы могут посещать другие страны Европы. Результаты апробации программы «Врачи в Чехии» признаны на всей территории Евросоюза, что расширяет возможности трудоустройства иностранных врачей.