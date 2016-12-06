Извечный женский вопрос - "Что надеть?"

Когда близится важная вечеринка, где желательно показать себя в лучшем свете, у женщин всегда возникает логичный вопрос «Что надеть?». Очевидно, далеко не все из них знают точно, какое купить вечернее платье украина . На самом деле, задание правильно подобрать подобный наряд – не из легких. Особенно для тех, кто его выбором занимается редко или же вообще впервые. Попробуем с этим разобраться.



Основные правила

Существуют некоторые общепринятые правила, которые следует учитывать при выборе вечернего наряда. К примеру, платья с открытыми плечами можно одеть с 19-ти часов, с приоткрытой грудью – после 20-ти, ну а в 22:00 разрешается облачиться в платье с глубоким декольте. Знание таких деталей особенно важно, когда речь идет об очень серьезном обществе. А, возможно, нужно будет и купить свитшот . Эти нюансы должна учитывать каждая воспитанная леди.

Следует брать во внимание коллектив, в котором пройдет вечеринка. Если цель мероприятия – деловые переговоры, то наряд не должен быть слишком вызывающим. Но даже если вы хотите просто развлечься и с кем-то познакомиться – данное правило тоже работает. Ведь мужчины любят, когда в женщине есть загадка и все ее прелести немного прикрыты.

Обращайте внимание на качество. Главное, чтобы платье было идеального пошива. Особенно это касается классических, простых моделей. Например, здесь вы найдете только качественные наряды. Если уж затронули тему классического платья, то следует сказать, что данный вариант очень выигрышный, когда вам нужно купить одну модель на все случаи жизни. Как в народе говориться, маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины.



Выбираем по фигуре

1) Если вы хотите подчеркнуть свои прелести, например, бедра – хорошо подойдет платье с ассиметричной пышной юбкой. Когда речь идет о груди – можно использовать стильные вечерние платья с проймой, вырезанной от подмышек до горловины.

2) Если нужно скрыть животик, то, очевидно, будет уместным платье с завышенной талией и юбкой, берущей начало от груди. Для подчеркивания фигуры часто используют платье – рубашку с трапециевидной юбкой.

3) Зрительно увеличивает рост, платье с завышенной талией и свободной юбкой. Прекрасно, когда она короткая – тогда еще и ноги будут казаться длиннее.



Выбираем по цвету

Все знают, что внешность условно делят на цветотипы: весенний, летний, осенний и зимний (о них подробнее можно прочитать в интернете). В зависимости от одного из них подбирается подходящий цвет наряда. Понятное дело, девушкам со светло-русыми волосами и светлой кожей не желательно надевать слишком яркие парки . Здесь хорошо подойдет персиковый, светло-розовый или голубой цвет. Женщины с яркой внешностью, наоборот, могут облачиться в наряды красного, синего или даже черного цвета. В любом случае все подбирается индивидуально, поэму очень кстати будет взять с собой на шопинг подругу.



Наверное, теперь вы придумали, в каком образе хотите предстать на вечеринке. Осталось лишь найти нужную модель и аксессуары.