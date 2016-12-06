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185 мільйони гривень військового збору від жителів Рівнещини надійшло до бюджету
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Разом з тим, у фіскальній службі області звертаються до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників.
Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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