На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня - листопада 2016 року 289,7 млн. грн. ...
185 мільйони гривень військового збору від жителів Рівнещини надійшло до бюджету
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Вчера, 11:57
Разом з тим, у фіскальній службі області звертаються до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників. Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. ГУ ДФС у Рівненській області.