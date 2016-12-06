185 мільйони гривень військового збору від жителів Рівнещини надійшло до бюджету

Разом з тим, у фіскальній службі області звертаються до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату і таким чином занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників.

Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

ГУ ДФС у Рівненській області.