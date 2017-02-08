Утепление стен и потолка

В нынешнее время безумно много видов утеплителей на наших строительных рынках. Нам предлагают и новинки и уже проверенные материалы, но что из них лучше применять и для чего нужно выбирать нам. Если брать в частности стены и потолок, то самые распространённые из утеплителей является вспененный экструдированный пенополистирол, пенопласт и минеральная вата. Для утепление стен в Киеве подходят, конечно, все из выше представленных материалов, но, по мнению многих специалистов и уже проверенный годами является так называемый пеноплекс. К его преимуществам относится то, что он не впитывает влагу, не горючий, очень хорошо сохраняет тепло. Почти по всем параметрам он обходит пенопласт. Единственный, но немало важный минус это его относительная дороговизна. Что же касается минеральной ваты, то она лучше подходит для утепления потолка, хотя может применяться и во всех случаях.

Утепление наружных стен начинается с монтажа каркаса. Монтируется он чаще всего из профилей размером 50 на 50мм, что даёт использовать утеплитель соответственной толщины. Для увеличения прочности каркаса понизу и по верху стены монтируют направляющие профиля, в которые уже вставляются стеновые. Расстояние между ними бывает 50-60 см. Все зависит от утеплителя, который вы выбрали. После того как вы смонтировали каркас необходимо под утеплитель положить слой пароизоляции сорта В, а затем, при помощи специальных грибков и дюбелей, утеплитель крепится к стене здания, а уже после этого ложится пароизоляционная мембрана марки АМ. Данный способ применяется, если вы использовали минеральную вату. Немаловажно то, что плотность данного материала должна быть довольно хорошей, иначе со временем он даст усадку и образуются пустоты. При применении пенополистирола пароизоляция не применяется, а просто пропениваются швы.

При утеплении потолка, в большинстве случаев, применяют минеральную вату. Укладывают её, преимущественно, в несколько слоёв, при этом соблюдая шахматный порядок. Это необходимо для того, что бы было меньше щелей между пластами ваты. Под неё, так же как и при утеплении стен, ложится пароизоляция марки В. Положив необходимое количество слоев утеплителя, укрываем их пароизоляцией того же качества что и под него. В данном случае большая плотность утеплителя не нужна, хватит и средней плотности. Это вам сократит расходы на материал.