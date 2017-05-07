Як підбирати сумку

Сумка завжди є незмінним аксесуаром модних образів, без якої неможливо обходитися ні на важливому заході, ні на прогулянках і тим більше ні в магазинах. Однак не можна забувати, що сумка - це не тільки зручний атрибут, але також і стильний аксесуар, здатний підкреслювати індивідуальність образу і поєднуватися з певним костюмом. Тому сумку необхідно вибирати уважно і ретельно, відштовхуючись від різних модних віянь, особистих уподобань, а також рад професіоналів.

Основні вимоги при виборі камелія сумки

Вимог насправді є чимало, тому як люди схильні звертати увагу на аксесуари не менше ніж і на одяг. Отже, якою має бути сумка:

Оригінальною - іншими словами, навіть сама незначна річ в образі повинна бути незвичайною.

Зручною - сумка ні в якому разі не повинна викликати будь-якого дискомфорту при носінні.

Елегантною - в сумці повинні поєднуватися акуратність форми і плавність ліній.

Практичною - сумка повинна мати всі необхідні кишені і відділи.

Гарною - навіть якщо сумка буде відповідати всім попереднім пунктам, вона ні в якому разі не повинна нагадувати господарський мішок.

Вибір за кольором

Звичайно, незмінною модною тенденцією і раніше залишається гармонійність кольорів взуття та сумок такого ж кольору. Такий варіант є універсальним в будь-яких ситуаціях, навіть якщо вони виходять з рамок офіційного стилю. Винятком можна вважати лише ту ситуацію, коли образ складається повністю з приглушених відтінків. Його необхідно урізноманітнити чимось виділяється яскравим і незабутнім.

Вибір в залежності від гардероба

Сумку підбирати можна не тільки під взуття, а й під інші деталі образу. Наприклад, якщо на жінці одягнута непомітного тону плаття, то з ним будуть чудово поєднуватися аксесуари яскравих кольорів. А якщо ж на плаття є якийсь малюнок, то можна зорієнтуватися на його колір. Також можна цілком повторити колір одягу, але хіба що перебираючи при цьому його різні відтінки. Тут все залежить від конкретної ситуації.

Сучасний погляд при виборі

Тут мається на увазі можливість проявити власну фантазію, яка необхідна для того, щоб виразити себе. Звичайно, не можна буде обійтися без нестандартних рішень. Тому необхідно позбутися від усіх стереотипів і сформованих забобонів.

Однак потрібно бути обережним в тих випадках, коли одяг має занадто темний або дуже світлий колір. Не варто змішувати темні кольору зі світлими, адже ідея ґрунтується на тому, щоб образ мав якусь складність і глибину, а не недоладним і надмірно контрастним.

вибір розміру

Від цього пункту варто відштовхуватися в залежності від конкретного випадку. Звичайний це похід в магазин, відвідування інституту або вихід на природу. Для всіх цих випадків ідеально підійдуть сумки великих розмірів, але в той же час елегантні.

Але навіть якщо в якийсь момент великі сумки стануть неймовірно модними, не варто зупиняти свій вибір тільки на них. Якщо в повсякденному житті жінці не доводиться носити з собою щось крім мобільника і гаманця, то для них підійде звичайний мініатюрний клатч. До того ж, руки в цей момент можуть бути вільні, та й не потрібно думати про те, чим би заповнити зайві місця.

матеріал сумки

Так як в більшості випадків прийнято вважати, що текстиль здатний остаточно зіпсувати образ, то найкращим вибором буде на користь шкіри. Особливо якщо це буде теляча шкіра, гарною вичинки. Цей матеріал є досить щільним, а також досить м'яким і пластичним.

замша

Звичайно, замша може дещо поступатися шкірі, так як відрізняються не особливою практичністю і тому з цього матеріалу найчастіше шиються тільки якісь окремі елементи. Однак зустрічаються сумки, які повністю зшиті з неї, при цьому вони мають дуже представницький, насичений і благородний вигляд.