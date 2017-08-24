Алюминиевые рамки для постеров: стиль и удобство от derevodim



Изображение – рекламное, художественное, текстовое – можно оформить по-разному. Можно воспользоваться традиционной багетной рамой – помимо классического дерева, они сегодня изготавливаются из разных материалов, хотя общая схема (багет, задник из картона и стекло для защиты изображения) не изменилась. Возможно выбрать и презентабельные световые рамы, оригинальные рамы на растяжках, мобильные зажимы с утяжелителями.

Однако лидерство прочно удерживают алюминиевые рамки для постеров (см. тут http://mir-ramok.in.ua/klik-ramki-dlya-posterov-32-pr ). Эстетически привлекательные, прочные, удобные, эти изделия бывают разных типов:

Плоские рамки с клик системой ил анодированного алюминиевого профиля. Эти конструкции в основном монтируются на стену и являются односторонними.

Подвесные рамки с отщелкивающимся профилем. Они отличаются габаритами, могут быть как односторонними, так и двухсторонними (в этом случае задняя часть также выполнена из прозрачного пластика с антибликовым покрытием).

Рамки click для наружного использования – они водонепроницаемы и снабжены дополнительно замком.

Разнообразные конструкции с подсветкой – также могут быт как одно так и двухсторонние.



Преимущества алюминиевого профиля

Лидерство постерных рамок из анодированного алюминиевого профиля от derevodim объясняется рядом факторов:

Прочность материала. Тонкий и легкий алюминий не деформируется, не подвержен коррозии, что делает его идеальным для изготовления багетов больших форматов и использования в наружной рекламе.

Эстетичность. Изделия из алюминия очень красивы. Они имеют стильный внешний вид и могут украсить любой интерьер. Если базовый матовый серебристый, по какой-либо причине не устраивает, рамку можно порошковым способом окрасить в любой цвет из каталога RAL или имитировать природный материал, например, дерево.

Универсальность в использовании. Такие конструкции, снабженные резиновым уплотнителем, защитным вкладышем, замком, незаменимы при использовании в условиях повышенной влажности, резких перепадов температур.

В алюминиевую рамку с клик системой (смотреть тут: http://mir-ramok.in.ua/ ) можно не только вставить диплом, сертификат или фотографию, но быстро заменит изображение при необходимости. Именно это качество конструкции является ее основным преимуществом, обеспечивающим их востребованность не только в рекламе и быту, но и в самых разных областях – ресторанном, выставочном, банковском деле.