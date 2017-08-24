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Алюминиевые рамки для постеров: стиль и удобство от derevodim
Переглядів Переглядів: 74  Обговорень Обговорень: (0) 24-08-2017, 22:22

Изображение – рекламное, художественное, текстовое – можно оформить по-разному. Можно воспользоваться традиционной багетной рамой – помимо классического дерева, они сегодня изготавливаются из разных материалов, хотя общая схема (багет, задник из картона и стекло для защиты изображения) не изменилась. Возможно выбрать и презентабельные световые рамы, оригинальные рамы на растяжках, мобильные зажимы с утяжелителями.
Однако лидерство прочно удерживают алюминиевые рамки для постеров (см. тут http://mir-ramok.in.ua/klik-ramki-dlya-posterov-32-pr). Эстетически привлекательные, прочные, удобные, эти изделия бывают разных типов:
Плоские рамки с клик системой ил анодированного алюминиевого профиля. Эти конструкции в основном монтируются на стену и являются односторонними.
Подвесные рамки с отщелкивающимся профилем. Они отличаются габаритами, могут быть как односторонними, так и двухсторонними (в этом случае задняя часть также выполнена из прозрачного пластика с антибликовым покрытием).
Рамки click для наружного использования – они водонепроницаемы и снабжены дополнительно замком.
Разнообразные конструкции с подсветкой – также могут быт как одно так и двухсторонние.

Преимущества алюминиевого профиля
Лидерство постерных рамок из анодированного алюминиевого профиля от derevodim объясняется рядом факторов:
Прочность материала. Тонкий и легкий алюминий не деформируется, не подвержен коррозии, что делает его идеальным для изготовления багетов больших форматов и использования в наружной рекламе.
Эстетичность. Изделия из алюминия очень красивы. Они имеют стильный внешний вид и могут украсить любой интерьер. Если базовый матовый серебристый, по какой-либо причине не устраивает, рамку можно порошковым способом окрасить в любой цвет из каталога RAL или имитировать природный материал, например, дерево.
Универсальность в использовании. Такие конструкции, снабженные резиновым уплотнителем, защитным вкладышем, замком, незаменимы при использовании в условиях повышенной влажности, резких перепадов температур.
В алюминиевую рамку с клик системой (смотреть тут: http://mir-ramok.in.ua/) можно не только вставить диплом, сертификат или фотографию, но быстро заменит изображение при необходимости. Именно это качество конструкции является ее основным преимуществом, обеспечивающим их востребованность не только в рекламе и быту, но и в самых разных областях – ресторанном, выставочном, банковском деле.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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