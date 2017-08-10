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Как выдержать строгую диету и не сорваться?
Переглядів Переглядів: 51  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 18:25
Эта статья предназначена, в основном, для спортсменов или людей, которые занимаются в тренажерном зале. Но информация будет полезна и для тех, кто просто следит за своим внешним видом и здоровьем, придерживаясь определенной диеты.
Люди принимают решение изменить и ограничить свой рацион питания по разным причинам: чаще всего – это желание улучшить фигуру, избавиться от проблем со здоровьем или просто поддерживать хорошее самочувствие. А когда человек начинает заниматься спортом, то вопрос правильного питания выходит чуть ли не на первый план наравне с регулярными тренировками. Ведь соблюдение графика питания и потребление нужных продуктов – 50% залога успеха, поскольку именно от потребляемых питательных веществ зависит восстановление и укрепление мышц. Все атлеты-силовики придерживаются определенных рамок, но на определенных периодах (например, на сушке) ограничения становятся еще более жесткими.
И самое сложное на строгой диете (чаще всего) – отказ от сладкого (чтобы не набирались лишние жировые отложения). Кажется, что это мелочь, но на самом деле, когда «нельзя» съесть хотя бы одно печенье или сникерс в день, это бывает тяжело выдержать. В некоторых случаях можно ощутить даже своего рода «ломку»: плохое настроение, мысли «да ну его к черту, этот спорт», даже злость. Конечно, с таким настроением эффективность и желание тренироваться значительно снизятся. Чтобы этого не допустить, есть достаточно безвредный вариант утолить желание поесть сладкое – это протеиновые батончики.
Протеиновый батончик – это спрессованная смесь белков и углеводов, покрытая глазурью, по форме похожая на обычные шоколадные батончики. Это питательный и полезный перекус, который, к тому же, действительно очень вкусный. Магазины спортивного питания предлагают огромный выбор вкусов: фруктовые, ягодные, ореховые, кокосовые, шоколадные и многие другие. Главное, при выборе протеинового батончика необходимо обращать внимание на процент питательных веществ: есть виды с преобладанием белка, а есть с большим процентом углеводов. Естественно, второй тип разумно употреблять только на периоде набора общей массы. А вот батончики с содержанием белка свыше 40% можно назвать универсальными.
Употребление протеиновых батончиков помогает утолить тягу к сладкому без вреда для вашего прогресса на пути к цели. Также батончики эффективно утоляют голод на 40-60 минут и отлично подходят для перекуса на ходу, что очень актуально для занятых и активных людей.
Источник: https://hostingkartinok.com/news/kak-vybrat-sportivnye-aminokisloty/
Джерело: provinciyka.rv.ua
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