Металочерепица? Как правильно выбрать кровлю

Всем известно, что крыша – это основная часть несущей конструкции любого дома, и в первую очередь, она выполняет защитные функции. Крыша отвечает за то, чтобы в доме сохранялся стабильный и комфортный микроклимат, и чтобы он не портился из-за окружающей среды, соприкасающейся с домом, или из-за потери тепла. Именно из-за всего этого, нужно очень щепетильно относиться к обустройству крыши своего дома, соблюдая при этом все необходимые строительные нормы.

С типом будущей крыши нужно определяться уже на этапе проектирования, ведь от выбранного типа зависит не только эстетичность картинки, которая получится в итоге, но и надежность и прочность строения. Например - металлочерепица. В Одессе цена на нее очень привлекательная. Выбивая, какой будет будущая крыша, необходимо учитывать некоторые важные факторы. Наверное, самыми важными из них являются архитектурные особенности здания и то, как будет использовано в дальнейшем пространство под крышей. Менее важными факторами являются климатические особенности местности, на которой будет расположен дом, и то, на какой высоте над уровнем моря он расположен. Разумеется, что выбранный тип крыши, должен сочетаться с дизайном всего дома, но это уже уходит на задний план.

Если здание дома будет расположено на высоте меньшей, чем 400 метров над уровнем моря, то такому зданию может подойти совершенно любой тип кровли. Если же дом будет расположен значительно выше, следует прибегнуть уже к двухслойному неплоскому перекрытию. Прочность и толщина используемых для крыши материалов зависит от того, в какой экологической местности находится дом. Если он удален от города и находится в зоне, которая минимально загрязнена экологически, то на постройку крыши подойдут совершенно любые по толщине материалы. Если же дом будет находиться в городе или просто в той местности, где много автомобильных выхлопов или других газов, загрязняющих атмосферу, то следует использовать толстые материалы, которые имеют минимальные показатели пористости. В тех регионах страны, где климат чрезвычайно жаркий, покрытие крыши должно быть выполнено из материалов, которые устойчивы к высоким температурам и дальнейшему возгоранию после воздействия на них. Если под крышей планируется обустроить еще одну комнату, чердак или мансарду, то и постройка крыши должна иметь специальное подкрышное пространство, в котором все это можно будет сделать.

Чтобы безошибочно выбрать цвет и форму будущей крыши, нужно ориентироваться на фасад самого здания. Если цвет и форма гармонично сочетаются с фасадом, значит, они подобраны правильно.