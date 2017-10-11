Сигнализация в квартире

Сегодня охрана стала более продуманной и если Вы устанавливаете сигнализацию, то злоумышленники уже не смогут ее обезвредить просто, перерезав провода. Система стала настолько умной, что может не просто поднять шум на месте преступления, но также и тихо отправиться сообщение или голосовой вызов на мобильный хозяину или специальным службам. А самое приятное среди всего этого то, что много появилось новых разработок, которые можно легко монтировать и даже настроить абсолютно самостоятельно, без сторонней помощи. А вотобслуживание пожарной сигнализации нужно доверять только профессионалам.





Стоит заметить, что безопасность - это наиболее востребованная вещь на сегодня, потому что увеличилось число тех, кто решил наживаться за счет других людей, чего бы это ни стоило. Потому и приходится, как зеницу ока хранить все, что у Вас есть, чтобы оно не стало достоянием еще кого-то. Может показаться, что если вы установили «умную» сигнализацию в своей квартире, то лучше, чтобы сообщение сразу получали профессионалы и могли выехать на место сразу, и хозяину не за что, по сути, переживать.

Вот только проблема в том, что такого плана система будет стоить немалых денег, придется платить не только за возникновение внештатных ситуаций, но также вносить ежемесячную плату. Как правило, частный охранник берется в первую очередь за офисы. И если Вы пожелаете и себе такую защиту, то и заплатить придется, как за офис. Если извещать хозяина, то сразу стоит установить всю систему несколько номеров, куда будет приходить сообщение, оно может поступать как на мобильный, так и на стационарный номер телефона.

Владелец сам уже вправе решать, что ему делать дальше, когда он получил такого плана общение. И все это в результате обходиться значительно дешевле, чем в первом случае. Что касается эстетического вопроса. Если сигнализация приобретается и монтируется, когда еще в доме идет ремонт, то можно выбрать проводные датчики. У них есть свои преимущества. Они меньше стоят, также они намного надежнее, чем беспроводные сенсоры, и также нет никаких ограничений по поду того, как далеко можно поставить датчик от центральной панели управления. Но в том случае, когда ремонт уже закончен, придется использовать беспроводные системы, потому что десятки проводов придется тянуть по всей квартире, и это не может не сказаться на внешнем виде, на интерьере.

Если Вы выбираете такие датчики, тогда придется принять во внимание такие характеристики, как дальность действия, длительность автономной работы, чувствительность и еще много всего. А какую сигнализацию установить у себя в квартире, решать уже только Вам.