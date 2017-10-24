Недвижимость в солнечной Испании: преимущества приобретения

Испания – страна конкистадоров и знаменитых мореплавателей, государство с достаточно высоким уровнем жизни. Местные курорты известны всему миру, а испанская кухня считается одной из самых аутентичных. В Королевстве огромное количество исторических и архитектурных достопримечательностей, входящих в список ЮНЕСКО. Испанская экономика стабильна, в местных учебных заведениях дают отличное образование.



Если прибавить к этому прекрасный средиземноморский климат, дружелюбное отношение коренных испанцев и властей к иностранцам, то становится понятно, почему многие желают вложить средства в элитную испанскую недвижимость. Ежегодно Испанию посещают миллионы туристов, поэтому стоимость жилья во многом зависит от типа недвижимости, популярности города-курорта и его близости к Средиземному морю.

Элитными считаются объекты, расположенные в Марбелье – престижном курорте с красивым бульваром прямо у побережья Средиземного моря и прекрасным пляжем. Приобретение виллы, апартаментов или таунхауса в этом месте – прекрасная инвестиция. Жилую недвижимость в Испании можно купить для проведения ежегодного VIP-отдыха или для постоянного проживания. Многие состоятельные иностранцы, стараясь приумножить собственный капитал, сдают жилье в аренду, и это приносит неплохую прибыль.

Коста-Брава – еще одно место, считающееся престижным и очень популярным среди иностранных инвесторов. Чаще всего тут приобретаются небольшие таунхаусы или апартаменты. Владельцы используют их в собственных целях – для проведения отпуска. Многие остаются в Испании на несколько месяцев или получают вид на жительство в стране.

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