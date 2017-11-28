Працівники Рівненського міськрайонного відділу з питань пробаціїі стали донорами

Двоє старших інспекторів та психолог Рівненського МРВ з питань пробації в Рівненській обласній станції переливання крові добровільно здали кров до банку донорів крові.



«Ідея стати донором не є спонтанною, - розказує психолог Мирослава Сорочинська. – Я давно задумувалась над таким способом допомоги. Потім певний час вивчала питання хто може стати донором, які є медичні та соціальні протипокази та як правильно підготуватися до здачі крові. Згодом своєю ідеєю я поділилася із колегами. І вони підтримали мене. Адже це не лише перевірка стану власного здоров’я, а й дуже важлива допомога тим, хто цього потребує».

Перед забором крові кожен пройшов анкетування, даючи відповіді на поставлені запитання. Сама донація зайняла не дуже багато часу. Після процедури донорів напоїли солодким чаєм із печивом та виплатили грошову допомогу згідно законодавства.

За інформацією Рівненського МРВ з питань пробації