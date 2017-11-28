 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На охорону довкілля на Рівненщині сплачено понад 20 мільйон ..
З початку 2017 року підприємства Рівненської області сплатили 20,5 млн. грн. екологічного податку. ...


Працівники Рівненського міськрайонного відділу з питань проб ..
Двоє старших інспекторів та психолог Рівненського МРВ з питань пробації в Рівненській обласній стан ...


Місцеві бюджети Рівненщини додатково отримали майже 700 міль ..
За одинадцять місяців 2017 року до місцевих бюджетів міст та районів Рівненської області платникам ...


Земельну ділянку у Дубровицькому районі площею понад 6,7 га ..
Реалізуючи функцію представництва, органами прокуратури Рівненської області зроблено черговий крок у ...


Рівненські митники запобігли ввезенню автомобіля за підробле ..
Громадянин Д. ввіз у зону митного контролю митного поста «Рівне-центральний» Рівненської митниці ДФС ...


Визнано недійсними результати процедури закупівлі за 1,5 млн ..
Господарським судом Рівненської області підтримано позицію органів прокуратури Рівненської області т ...


Майже 15 мільйонів гривень сплатили підприємці Рівненщини ..
За десять місяців поточного року суб'єкти господарювання Рівненщини, що здійснюють торгівлю алкоголь ...
 
Працівники Рівненського міськрайонного відділу з питань пробаціїі стали донорами
Переглядів Переглядів: 32  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:34
Двоє старших інспекторів та психолог Рівненського МРВ з питань пробації в Рівненській обласній станції переливання крові добровільно здали кров до банку донорів крові.
Працівники Рівненського міськрайонного відділу з питань пробаціїі стали донорами

«Ідея стати донором не є спонтанною, - розказує психолог Мирослава Сорочинська. – Я давно задумувалась над таким способом допомоги. Потім певний час вивчала питання хто може стати донором, які є медичні та соціальні протипокази та як правильно підготуватися до здачі крові. Згодом своєю ідеєю я поділилася із колегами. І вони підтримали мене. Адже це не лише перевірка стану власного здоров’я, а й дуже важлива допомога тим, хто цього потребує».
Перед забором крові кожен пройшов анкетування, даючи відповіді на поставлені запитання. Сама донація зайняла не дуже багато часу. Після процедури донорів напоїли солодким чаєм із печивом та виплатили грошову допомогу згідно законодавства.
За інформацією Рівненського МРВ з питань пробації
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Військовослужбовці ОК «Захід» добровільно здали кров для дітей із захворюв ...
  • Учасники АТО з Рівненського гарнізону пожертвували свою кров для дітей із з ...
  • Пластуни організовують “Тиждень здачі крові”
  • На Рівненщині цьогоріч зросла кількість донорів крові
  • Працівники «Високовольтного союзу» здали кров онкохворим дітям

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Співробітники, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору