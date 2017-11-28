На охорону довкілля на Рівненщині сплачено понад 20 мільйона гривень

З початку 2017 року підприємства Рівненської області сплатили 20,5 млн. грн. екологічного податку. Згідно з розподілом коштів, із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 16,4 млн. грн., до державного бюджету – 4,1 млн. гривень.

«Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів. Саме тому закликаємо платників екологічного податку вчасно та в повному обсязі забезпечувати сплату податку», - зазначив перший заступник. начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук.

ГУ ДФС у Рівненській області.