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Графік роботи «мобільних офісів» у лютому
Переглядів Переглядів: 38  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 09:06
Вже на наступному тижні спеціалісти прийматимуть мешканців Рогізненської сільради Демидівського, Слизької – Дубенського району, сіл Нобель та Кутин Локницької ОТГ Зарічненщини, Малолюбашенської громади Костопільського району та на Рокитнівщині – Карпилівської сільради.
Потому, через тиждень, соціальні фахівці консультуватимуть жителів Володимирецького, Дубенського, Корецького, Млинівського, Рівненського та Сарненського районів.
Упродовж 19-25 лютого працівники офісів проведуть найбільше виїздів. Так, зустрічі плануються у 14 сільрадах 10 районів області. Також спеціалісти відвідають Малолюбашенську громаду у Костопільському районі.
26 лютого «мобільні соціальні офіси» працюватимуть у Біловізькій Сільській раді Рокитнівського району, а наступного дня – Майданівській на Дубенщині.
Коли саме у тому чи іншому населеному пункті працюватиме «мобільний соціальний офіс» можна дізнатися у сільській раді.
Графік роботи «мобільних офісів» у лютому
Джерело: Прес служба РОДА
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