Графік роботи «мобільних офісів» у лютому

Вже на наступному тижні спеціалісти прийматимуть мешканців Рогізненської сільради Демидівського, Слизької – Дубенського району, сіл Нобель та Кутин Локницької ОТГ Зарічненщини, Малолюбашенської громади Костопільського району та на Рокитнівщині – Карпилівської сільради.

Потому, через тиждень, соціальні фахівці консультуватимуть жителів Володимирецького, Дубенського, Корецького, Млинівського, Рівненського та Сарненського районів.

Упродовж 19-25 лютого працівники офісів проведуть найбільше виїздів. Так, зустрічі плануються у 14 сільрадах 10 районів області. Також спеціалісти відвідають Малолюбашенську громаду у Костопільському районі.

26 лютого «мобільні соціальні офіси» працюватимуть у Біловізькій Сільській раді Рокитнівського району, а наступного дня – Майданівській на Дубенщині.

Коли саме у тому чи іншому населеному пункті працюватиме «мобільний соціальний офіс» можна дізнатися у сільській раді.

