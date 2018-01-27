Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Держгеокадастру в Рівненській області, який неправомірн ...
Графік роботи «мобільних офісів» у лютому
Переглядів: 38 Обговорень: (0)
Сьогодні, 09:06
Вже на наступному тижні спеціалісти прийматимуть мешканців Рогізненської сільради Демидівського, Слизької – Дубенського району, сіл Нобель та Кутин Локницької ОТГ Зарічненщини, Малолюбашенської громади Костопільського району та на Рокитнівщині – Карпилівської сільради. Потому, через тиждень, соціальні фахівці консультуватимуть жителів Володимирецького, Дубенського, Корецького, Млинівського, Рівненського та Сарненського районів. Упродовж 19-25 лютого працівники офісів проведуть найбільше виїздів. Так, зустрічі плануються у 14 сільрадах 10 районів області. Також спеціалісти відвідають Малолюбашенську громаду у Костопільському районі. 26 лютого «мобільні соціальні офіси» працюватимуть у Біловізькій Сільській раді Рокитнівського району, а наступного дня – Майданівській на Дубенщині. Коли саме у тому чи іншому населеному пункті працюватиме «мобільний соціальний офіс» можна дізнатися у сільській раді.