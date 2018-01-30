На Рівненщині нагородять кращих спортсменів з інвалідністю

У п’ятницю, 2 лютого, у Рівному відзначать кращих спортсменів з інвалідністю - за підсумками минулорічного спортивного сезону.

Організаторами свята «Наша спортивна гордість» є управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА та обласний центр «Інваспорт».

За словами ініціаторів, метою заходу є популяризація та подальший розвиток фізичної культури та спорту серед спортсменів з інвалідністю. На свято запрошені представники обласної влади.

Місце проведення заходу: м. Рівне, вул. Поштова, 5 (приміщення регіонального центру «Інваспорт»), початок о 14 годині.