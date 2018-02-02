Визначено переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

50 освітян Рівненщини прийняли участь у змаганнях. Найкращі та найактивніші педагоги нашого краю виборювали звання у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура».

У змаганнях конкурсанти демонстрували вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі «Нової української школи», обираючи оптимальні прийоми, способи, методи та засоби навчання на показових уроках у Зорянській школі.

Переможців і лауреатів конкурсу щиро вітали колеги, знайомі, управлінці та влада.

Премії та нагороди вручали заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко, заступник голови облради Сергій Свисталюк, обласний очільник освіти Григорій Таргонський та ректор Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Черній.

«Коли Міністерство освіти започаткували конкурс «Учитель року», то Рівненщина була у рейтингу серед кращих. Потім, кілька років поспіль не було жодного призового місця. Я маю величезну надію, що цей рік розкриє нові освітянські таланти області», - зауважила заступник голови РОДА Світлана Богатирчук-Кривко.

За підсумками журі, першість здобули:

У номінації «Українська мова та література» – Островська Катерина Миколаївна, вчитель Рівненської гуманітарної гімназії.

У номінації «Фізика» – Сидорчик Катерина Михайлівна, вчитель Вараської загальноосвітньої школи I – III ступенів №1.

У номінації «Німецька мова»– Ваколюк Людмила Юріївна, вчитель Рівненської гуманітарної гімназії.

У номінації «Фізична культура» – Марковець Марія Василівна, вчитель Суховільського НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Володимирецької райради.

«Хочу побажати, щоб цей конкурс відкрив у вас ще більше натхнення, креативу, педагогічної майстерності та любові до професії. Я впевнений, що саме ви станете агентами змін «Нової української школи», - зауважив начальник управління освіти і науки області Григорій Таргонський.