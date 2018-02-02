СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника та заступника однієї з виправних колоній Хмельниччини.

Оперативники спецслужби задокументували, що керівник установи через свого заступника вимагав три тисячі доларів США від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.

Співробітники СБ України «взяли» заступника начальника колонії під час отримання всієї суми хабара на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України.

