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СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника та заступника однієї з виправних колоній Хмельниччини.
Оперативники спецслужби задокументували, що керівник установи через свого заступника вимагав три тисячі доларів США від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.
Співробітники СБ України «взяли» заступника начальника колонії під час отримання всієї суми хабара на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії правоохоронці затримали у службовому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.
Триває досудове слідство.
Прес-центр СБ України.
Переглядів Переглядів: 12  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 13:35
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