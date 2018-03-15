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Сергей Носенко об открытии хаба в Днепре
В ближайшее время в Днепре планируют открыть новый хаб сети «Розвиток». Недавно такой же проект был запущен в Харькове. Помимо больших городов, в будущем хабы хотят создать и в районных центрах.Переглядів: 121 Обговорень: (0) 15-03-2018, 10:46
Об этом сказал инвестор, бизнесмен, один из инициаторов основания общественной организации «Розвиток» и хаба в Харькове Сергей Носенко, информирует пресс-служба организации.
Харьковский хаб «Розвиток» – первый в сети. На очереди – проекты в таких городах как Одесса, Днепр и Херсон. По словам Носенко Сергея Михайловича, подобные хабы в перспективе планируют превратить в пространство для образования. Проект не является коворкингом в его классическом понимании, к формату которых в Украине привыкли и которых в стране открыто уже очень много. Хаб называют социально-просветительским проектом, основной целью которого обозначают становление групп людей, заинтересованных в инновациях, знаниях, интеллектуальных дискуссиях.
По словам Сергея Носенко, хаб будет работать для представителей средств массовой информации, для активистов-общественников и других проводников новых идей. В результате, если прогрессивные команды начнут активно развиваться на местах, социальные изменения начнутся во всей Украине.
В итоге, Украина сможет наконец превратиться в богатую и прогрессивную страну. Бизнесмен добавил, что он готов инвестировать средства в подобные проекты.
В харьковском хабе планируют проводить лекции на разнообразные темы – от IT до актерского мастерства. Здесь будут проходить пресс-конференции и образовательные программы.
Носенко Сергей отмечает, что передовые идеи могут формироваться не только в Киеве, но и в других областных центрах. Именно так должна сформироваться всеукраинская сеть прогрессивных кластеров. Также «Розвиток» планирует открывать хабы в районных центрах, где у жителей есть потенциал, но нет возможностей и доступа к технологиям. То есть, талантливые профессионалы вероятнее всего выедут за рубеж, чем будут работать в Украине, где нет условий для роста и развития. Когда именно откроется такое пространство в Днепре, инвестор не уточняет, но подчеркивает, что в ближайшее время.
Напомним, общественно-политическая сила «Розвиток», одним из основателей которой был Носенко Сергей, базируется в Киеве. Она занимается стратегическим планированием развития Украины, вопросами дерегуляции, уменьшения налогов, реформами в медицине и образовании. Также в поле интересов организации – приватизация всех госпредприятий, кроме стратегических и оборонных.
Об этом сказал инвестор, бизнесмен, один из инициаторов основания общественной организации «Розвиток» и хаба в Харькове Сергей Носенко, информирует пресс-служба организации.
Харьковский хаб «Розвиток» – первый в сети. На очереди – проекты в таких городах как Одесса, Днепр и Херсон. По словам Носенко Сергея Михайловича, подобные хабы в перспективе планируют превратить в пространство для образования. Проект не является коворкингом в его классическом понимании, к формату которых в Украине привыкли и которых в стране открыто уже очень много. Хаб называют социально-просветительским проектом, основной целью которого обозначают становление групп людей, заинтересованных в инновациях, знаниях, интеллектуальных дискуссиях.
По словам Сергея Носенко, хаб будет работать для представителей средств массовой информации, для активистов-общественников и других проводников новых идей. В результате, если прогрессивные команды начнут активно развиваться на местах, социальные изменения начнутся во всей Украине.
В итоге, Украина сможет наконец превратиться в богатую и прогрессивную страну. Бизнесмен добавил, что он готов инвестировать средства в подобные проекты.
В харьковском хабе планируют проводить лекции на разнообразные темы – от IT до актерского мастерства. Здесь будут проходить пресс-конференции и образовательные программы.
Носенко Сергей отмечает, что передовые идеи могут формироваться не только в Киеве, но и в других областных центрах. Именно так должна сформироваться всеукраинская сеть прогрессивных кластеров. Также «Розвиток» планирует открывать хабы в районных центрах, где у жителей есть потенциал, но нет возможностей и доступа к технологиям. То есть, талантливые профессионалы вероятнее всего выедут за рубеж, чем будут работать в Украине, где нет условий для роста и развития. Когда именно откроется такое пространство в Днепре, инвестор не уточняет, но подчеркивает, что в ближайшее время.
Напомним, общественно-политическая сила «Розвиток», одним из основателей которой был Носенко Сергей, базируется в Киеве. Она занимается стратегическим планированием развития Украины, вопросами дерегуляции, уменьшения налогов, реформами в медицине и образовании. Также в поле интересов организации – приватизация всех госпредприятий, кроме стратегических и оборонных.