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Выбираем дизельный электрогенератор
Для получения дешевой электрической энергии вне стационарной сети, гораздо выгоднее использовать мощные и экономичные дизельные генераторы тока, profidom.com.ua встречающиеся в продаже как однофазными, так и трехфазными. Но подобрать правильный генератор на дизельном топливе не считается простым делом, поскольку покупателю нужно обращать внимание на множество деталей.Переглядів: 126 Обговорень: (0) 28-03-2018, 18:35
Самыми ходовыми считаются однофазные модели, оснащенные атмосферными дизельными ДВС, отличные компактностью, повышенной мощностью и сниженным расходом топлива. Они имеют собственную систему жидкого охлаждения, благодаря которой двигатель, работающий на жаре, никогда не перегревается. Система жидкостной смазки также снижает температуру ДВС и она также тщательным образом смазывает всю роторно-поршневую группу. Главное здесь – постоянно смотреть за давлением масла, часто его менять и можно быть уверенным, что агрегат проработает долго.
Благодаря высокой степени сжатия, доходящая в лучших моделях двухзначной цифры, все топливо сгорает полностью. Как следствие, можно купить генератор с КПД выше 40 процентов! Если быть точнее, что на 8 кВт мощности сжигается не более 1 л топлива. Такой агрегат стоит довольно дорого, но если он будет использоваться часто и помногу, то он быстро себя окупит! Повышенная нагрузка на шатунные группы теоретически должна оказывать негативный эффект на ресурс эксплуатации, но если в двигатель сразу залить качественную синтетику из линейки Low Ash, которая обладает высокими моющими способностями, то моторесурс ДВС будет составлять десятки тысяч часов.
Более мощные версии (от 5 кВт) часто комплектуются колесными шасси, благодаря которым генератор всегда можно отбуксировать к потребителю энергии с помощью автомобиля, имеющего фаркоп.
Для промышленности выпускаются генераторы повышенной (до 100 кВт) мощности, которые с легкостью способны заменить собой стационарные электростанции. Они не греются, экономно расходуют топливо и быстро окупаются. Но имеется недостаток – зимой топливо, в котором имеется много парафина, может банально замерзнуть и перестать поступать в двигатель. В этом случае имеет смысл использовать специальные антизамерзающие гели или добавлять в дизель немного солярки – и он сможет достойно проработать весь зимний сезон.
Самыми ходовыми считаются однофазные модели, оснащенные атмосферными дизельными ДВС, отличные компактностью, повышенной мощностью и сниженным расходом топлива. Они имеют собственную систему жидкого охлаждения, благодаря которой двигатель, работающий на жаре, никогда не перегревается. Система жидкостной смазки также снижает температуру ДВС и она также тщательным образом смазывает всю роторно-поршневую группу. Главное здесь – постоянно смотреть за давлением масла, часто его менять и можно быть уверенным, что агрегат проработает долго.
Благодаря высокой степени сжатия, доходящая в лучших моделях двухзначной цифры, все топливо сгорает полностью. Как следствие, можно купить генератор с КПД выше 40 процентов! Если быть точнее, что на 8 кВт мощности сжигается не более 1 л топлива. Такой агрегат стоит довольно дорого, но если он будет использоваться часто и помногу, то он быстро себя окупит! Повышенная нагрузка на шатунные группы теоретически должна оказывать негативный эффект на ресурс эксплуатации, но если в двигатель сразу залить качественную синтетику из линейки Low Ash, которая обладает высокими моющими способностями, то моторесурс ДВС будет составлять десятки тысяч часов.
Более мощные версии (от 5 кВт) часто комплектуются колесными шасси, благодаря которым генератор всегда можно отбуксировать к потребителю энергии с помощью автомобиля, имеющего фаркоп.
Для промышленности выпускаются генераторы повышенной (до 100 кВт) мощности, которые с легкостью способны заменить собой стационарные электростанции. Они не греются, экономно расходуют топливо и быстро окупаются. Но имеется недостаток – зимой топливо, в котором имеется много парафина, может банально замерзнуть и перестать поступать в двигатель. В этом случае имеет смысл использовать специальные антизамерзающие гели или добавлять в дизель немного солярки – и он сможет достойно проработать весь зимний сезон.