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Выбираем дизельный электрогенератор

Для получения дешевой электрической энергии вне стационарной сети, гораздо выгоднее использовать мощные и экономичные дизельные генераторы тока, profidom.com.ua встречающиеся в продаже как однофазными, так и трехфазными. Но подобрать правильный генератор на дизельном топливе не считается простым делом, поскольку покупателю нужно обращать внимание на множество деталей.
Самыми ходовыми считаются однофазные модели, оснащенные атмосферными дизельными ДВС, отличные компактностью, повышенной мощностью и сниженным расходом топлива. Они имеют собственную систему жидкого охлаждения, благодаря которой двигатель, работающий на жаре, никогда не перегревается. Система жидкостной смазки также снижает температуру ДВС и она также тщательным образом смазывает всю роторно-поршневую группу. Главное здесь – постоянно смотреть за давлением масла, часто его менять и можно быть уверенным, что агрегат проработает долго.
Благодаря высокой степени сжатия, доходящая в лучших моделях двухзначной цифры, все топливо сгорает полностью. Как следствие, можно купить генератор с КПД выше 40 процентов! Если быть точнее, что на 8 кВт мощности сжигается не более 1 л топлива. Такой агрегат стоит довольно дорого, но если он будет использоваться часто и помногу, то он быстро себя окупит! Повышенная нагрузка на шатунные группы теоретически должна оказывать негативный эффект на ресурс эксплуатации, но если в двигатель сразу залить качественную синтетику из линейки Low Ash, которая обладает высокими моющими способностями, то моторесурс ДВС будет составлять десятки тысяч часов.
Более мощные версии (от 5 кВт) часто комплектуются колесными шасси, благодаря которым генератор всегда можно отбуксировать к потребителю энергии с помощью автомобиля, имеющего фаркоп.
Для промышленности выпускаются генераторы повышенной (до 100 кВт) мощности, которые с легкостью способны заменить собой стационарные электростанции. Они не греются, экономно расходуют топливо и быстро окупаются. Но имеется недостаток – зимой топливо, в котором имеется много парафина, может банально замерзнуть и перестать поступать в двигатель. В этом случае имеет смысл использовать специальные антизамерзающие гели или добавлять в дизель немного солярки – и он сможет достойно проработать весь зимний сезон.
Переглядів Переглядів: 126  Обговорень Обговорень: (0) 28-03-2018, 18:35
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