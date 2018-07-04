На допомогу армії платники податків Рівненщини спрямували понад 144 мільйона гривень

Рівненська область 05-лип, 11:539 prov 325 0

Протягом січня – червня 2018 року з доходів жителів Рівненщини для потреб національної армії сплачено 144,1 млн. грн. військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 29 млн. грн., або 25 відсотків.

«Забезпечення армії усім необхідним – це важливий прояв патріотизму українського суспільства. І сьогодні кожен офіційно працевлаштований мешканець Рівненщини робить свій внесок у підтримку армії, сплачуючи військовий збір. Отож, звертаюся до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату та занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників, таким чином прискорити настання миру на нашій землі»,- зазначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

Нагадаємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри. Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу.

Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

ГУ ДФС у Рівненській області

Як повернути суму надміру сплаченого єдиного внеску у разі припинення підприємницької діяльності

Органи Державної фіскальної служби при поверненні помилково та/або надміру сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування керуються Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 №6.

Повернення надміру або помилково сплачених сум єдиного внеску здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення.

Відповідно до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, підставою для зняття з обліку у контролюючих органах платників податків є надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Фізична особа – підприємець знімається з обліку після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток платника (далі – ІПК).

Порядком ведення органами ДФС України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 №422 (далі – Порядок №422), визначено, що в інформаційній системі органів ДФС ІПК закриваються із встановленням дати закриття за умов:

- погашення сум податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій та пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних санкцій та пені;

- повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та/або списання до бюджету за заявою платника;

- повернення платнику помилково та/або надміру сплачених коштів ЄВ та/або списання до фондів соціального страхування за заявою платника;

- відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань або податкового боргу, не погашених на дату закриття ІКП.

При цьому згідно з Порядком №422 після припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця на підставі судового рішення та/або після проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання та кошти єдиного внеску (у разі відсутності заяви платника податків про їх повернення) списуються до бюджету та до фондів соціального страхування за рішенням керівника (заступника керівника) органу ДФС.

Таким чином, фізична особа – підприємець, у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності, має можливість повернути суму надміру сплаченого єдиного внеску на підставі заяви, яка подається до дати зняття з обліку такого платника.

Таке роз‘яснення ДФС України розміщено на офіційному веб-порталі у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 301.04.02).

ГУ ДФС у Рівненській області.



