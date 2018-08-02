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На Закарпатті СБУ затримала військових на реалізації вибухівки

Закарпатська область 06-сер, 12:049 prov 119 0
Співробітники СБ України викрили на Закарпатті двох військовослужбовців на реалізації вибухівки.
Оперативники спецслужби встановили що зловмисники викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту. Правоохоронці задокументували факт реалізації військовослужбовцями 1,3 кілограмів тротилу, п’ятьох детонаторів та набоїв до автомата Калашникова.
Співробітники СБ України затримали військових під час спроби продажу понад семи кілограмів тротилу, двохсот грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
На даний час зловмисники затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення військовим про підозру в скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисників проводилася під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Прес-центр СБ України.
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