Три турніри до дня народження

Насиченими та багатими на турніри видалася минула неділя для шахістів Сарненського району, які зібралися в затишному місці відпочинку Розвилка, що на трасі Київ-Варшава, щоб привітати свого друга і колегу Віталія Годунка з Днем Народження та провели відразу три призових турніри.
Спочатку провели основний бліц-турнір в 9 турів з контролем часу по 10 хвилин на партію кожному. Спочатку боротьба йшла дуже запекла і після шостого туру залишився без поразок лише Олександр Абрамчук, якому здавалося нічого вже не завадить стати переможцем. Та сталося не так як гадалося - три поразки в заключних турах дозволили йому задовільнитися хоч і призовим, але лише шостим місцем. А перемогу в турнірі здобув Олександр Цицюра, що випередив Віктора Параницю лише завдяки коефіцієнтe Бухольця. Призову трійку замкнув Анатолій Романюк.
Турнірна таблиця:
1.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 6,5
2.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 6,5
3.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 6,0
4.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 6,0
5.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 5,5
6.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 5,5
7.Якимчук Василь, 1992 Сарни-5,5
8.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
9.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 5,0
10.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 5,0
11.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 5,0
12.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 4,5
13.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 4,5
14.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 4,0
15.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
16.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-4,0
17.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 3,0
18.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
19.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,0
20.Абрамчук Григорій, 1795 Клесів- 0,0
Після турніру учасники вдалися, за смачною юшкою та ароматними м’ягкенькими шашликами, вітати іменинника. Віддавши заслужену порцію хороших слів та привітань, шахісти провели другий іменний турнір в 7 турів по 5 хвилин. Тут уже не було рівних Володимиру Галагану, другий - Олександр Цицюра, третім став іменинник Віталій Годунко.
Турнірна таблиця:
1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 6,0
2.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,5
3.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
4.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,5
5.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,5
6.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,0
7.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,0
8.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,0
9.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
10.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,5
11.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,5
12.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,5
13.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,0
14.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,0
15.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,0
16.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,0
17.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
18.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,0
19.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,5
Після турніру друзі та колеги знову вдалися до привітань та добряче поласували свіжими стравами, а від Сарненської районної федерації шахів був подарований імениннику ще один призовий турнір в 5 турів по 5 хвилин. І тут Володимир Галаган показав, що є чудовим бліцером, а Віталій Годунко ще раз довів хто є господар на своєму святі - він третій. Другим став Віктор Параниця.
Турнірна таблиця:
1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 4,5
2.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,5
3.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
4.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,0
5.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,5
6.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,0
7.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,0
8.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,0
9.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,5
10.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,5
11.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,5
12.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
13.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,0
14.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,0
15.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,0
16.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,5
17.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,5
18.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
19.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,0
Фоторепортаж з місця події: