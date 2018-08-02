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Три турніри до дня народження

Спорт 06-сер, 15:339 prov 111 0
Насиченими та багатими на турніри видалася минула неділя для шахістів Сарненського району, які зібралися в затишному місці відпочинку Розвилка, що на трасі Київ-Варшава, щоб привітати свого друга і колегу Віталія Годунка з Днем Народження та провели відразу три призових турніри.
Спочатку провели основний бліц-турнір в 9 турів з контролем часу по 10 хвилин на партію кожному. Спочатку боротьба йшла дуже запекла і після шостого туру залишився без поразок лише Олександр Абрамчук, якому здавалося нічого вже не завадить стати переможцем. Та сталося не так як гадалося - три поразки в заключних турах дозволили йому задовільнитися хоч і призовим, але лише шостим місцем. А перемогу в турнірі здобув Олександр Цицюра, що випередив Віктора Параницю лише завдяки коефіцієнтe Бухольця. Призову трійку замкнув Анатолій Романюк.

Турнірна таблиця:

1.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 6,5
2.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 6,5
3.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 6,0
4.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 6,0
5.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 5,5
6.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 5,5
7.Якимчук Василь, 1992 Сарни-5,5
8.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
9.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 5,0
10.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 5,0
11.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 5,0
12.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 4,5
13.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 4,5
14.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 4,0
15.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
16.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-4,0
17.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 3,0
18.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
19.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,0
20.Абрамчук Григорій, 1795 Клесів- 0,0

Після турніру учасники вдалися, за смачною юшкою та ароматними м’ягкенькими шашликами, вітати іменинника. Віддавши заслужену порцію хороших слів та привітань, шахісти провели другий іменний турнір в 7 турів по 5 хвилин. Тут уже не було рівних Володимиру Галагану, другий - Олександр Цицюра, третім став іменинник Віталій Годунко.

Турнірна таблиця:

1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 6,0
2.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,5
3.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
4.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,5
5.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,5
6.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,0
7.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,0
8.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,0
9.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
10.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,5
11.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,5
12.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,5
13.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,0
14.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,0
15.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,0
16.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,0
17.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
18.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,0
19.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,5
Після турніру друзі та колеги знову вдалися до привітань та добряче поласували свіжими стравами, а від Сарненської районної федерації шахів був подарований імениннику ще один призовий турнір в 5 турів по 5 хвилин. І тут Володимир Галаган показав, що є чудовим бліцером, а Віталій Годунко ще раз довів хто є господар на своєму святі - він третій. Другим став Віктор Параниця.

Турнірна таблиця:

1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 4,5
2.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,5
3.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,0
4.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,0
5.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,5
6.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,0
7.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,0
8.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,0
9.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,5
10.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,5
11.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,5
12.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,0
13.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,0
14.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,0
15.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,0
16.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,5
17.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,5
18.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,5
19.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,0



Фоторепортаж з місця події:
Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження

Три турніри до дня народження
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