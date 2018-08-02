Три турніри до дня народження

Насиченими та багатими на турніри видалася минула неділя для шахістів Сарненського району, які зібралися в затишному місці відпочинку Розвилка, що на трасі Київ-Варшава, щоб привітати свого друга і колегу Віталія Годунка з Днем Народження та провели відразу три призових турніри.Спочатку провели основний бліц-турнір в 9 турів з контролем часу по 10 хвилин на партію кожному. Спочатку боротьба йшла дуже запекла і після шостого туру залишився без поразок лише Олександр Абрамчук, якому здавалося нічого вже не завадить стати переможцем. Та сталося не так як гадалося - три поразки в заключних турах дозволили йому задовільнитися хоч і призовим, але лише шостим місцем. А перемогу в турнірі здобув Олександр Цицюра, що випередив Віктора Параницю лише завдяки коефіцієнтe Бухольця. Призову трійку замкнув Анатолій Романюк.1.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 6,52.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 6,53.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 6,04.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 6,05.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 5,56.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 5,57.Якимчук Василь, 1992 Сарни-5,58.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,09.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 5,010.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 5,011.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 5,012.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 4,513.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 4,514.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 4,015.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,016.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-4,017.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 3,018.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,519.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,020.Абрамчук Григорій, 1795 Клесів- 0,0Після турніру учасники вдалися, за смачною юшкою та ароматними м’ягкенькими шашликами, вітати іменинника. Віддавши заслужену порцію хороших слів та привітань, шахісти провели другий іменний турнір в 7 турів по 5 хвилин. Тут уже не було рівних Володимиру Галагану, другий - Олександр Цицюра, третім став іменинник Віталій Годунко.1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 6,02.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,53.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,04.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,55.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,56.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,07.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,08.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,09.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,010.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,511.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,512.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,513.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,014.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,015.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,016.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,017.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,518.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,019.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,5Після турніру друзі та колеги знову вдалися до привітань та добряче поласували свіжими стравами, а від Сарненської районної федерації шахів був подарований імениннику ще один призовий турнір в 5 турів по 5 хвилин. І тут Володимир Галаган показав, що є чудовим бліцером, а Віталій Годунко ще раз довів хто є господар на своєму святі - він третій. Другим став Віктор Параниця.Турнірна таблиця:1.Галаган Володимир, 2056 Сарни- 4,52.Параниця Віктор, 2074 Сарни- 4,53.Годунко Віталій, 1995 Сарни- 5,04.Курачик Віктор, 1900 Сарни- 3,05.Абрамчук Олександр, 1966 Чудель- 3,56.Якимчук Василь, 1992 Сарни-4,07.Макаревич Віктор, 1971 Сарни- 3,08.Романюк Анатолій, 1939 Клесів- 4,09.Цицюра Олександр, 1989 Сарни- 5,510.Несвіт Максим, 1840 Сарни- 4,511.Корсун Юрій, 1900 Сарни- 3,512.Ліщук Ігор, 1888 Клесів- 4,013.Гузь Дмитро, 1888 Клесів- 3,014.Чернєцов Андрій, 2024Сарни- 4,015.Кінчур Анатолій, 1986 Сарни- 3,016.Смицький Володимир, 1898 Клесів- 3,517.Якубчик Анастасія, 1800 Клесів- 1,518.Паховчишин Йосип, 1915 Клесів- 2,519.Юрчук Віталій, 1894 Сарни-2,0Фоторепортаж з місця події: