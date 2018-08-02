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Как одеться в кино

Загальна 30-сер, 11:099 prov 52 0
Мы все чаще смотрим фильмы через интернет, и поход в кино с парнем может стать для тебя событием, на которое ты не знаешь, как одеться.
Нам всегда хочется сказочно выглядеть, если у нас назначено свидание. Если это романтический ужин или какой то особый случай, можно одеться элегантно, например скупиться тут: https://donnabella.com.ua/katalog/verh/svitshoty/. Однако, если встреча днем и в неформальной обстановке, то излишняя нарядность будет выглядеть неуместно.
Решение в том, чтобы выбрать удобный, современный комплект, подходящий для этого случая. Обрати внимание на эти, возможно, они тебя вдохновят.

Look #1
Чтобы выглядеть стильно и современно, скомбинируй рваные джинсы с футболкой. Добавь милый пиджак или кардиган и сандалии или сапоги нейтрального цвета.
Дополни свой образ цветным кошельком и солнцезащитными очками. Простой, но очень милый наряд готов!

Look #2
Другой отличный выбор для сексуального наряда – военный принт, это супер современно и подходит для похода в кино. Скомбинируй камуфляжные штаны с блузкой и серым свитером. Добавь черные сандалии или балетки и сумку, подходящую к образу.
Теперь осталось только добавить темные очки и твой образ готов!

Look #3
Клетчатые рубашки являются отличный выбор для похода в кино с парнем. Скомбинируй рубашку с узкими джинсами и низкой обувью, например с полуботинками или балетками.
Дополни образ черной сумкой и лаком для ногтей.

Look #4
Ты также можешь надеть рубашку или блузку с крупным рисунком, джинсы и красивые сандалии. Дополни образ сумкой и джинсовой курткой, ты будешь выглядеть уверенно и привлекательно в этом образе.

Look #5
Если объединить узкие джинсы с белой рубашкой и полосатым свитером, то получишь еще один привлекательный для мужского взгляда образ. Дополни свой наряд черными балетками и небольшой сумкой.
Несомненно, ключевым является выбор стиля casual, который поможет тебе выглядеть восхитительно.
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