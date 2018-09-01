Жителям Рівненщини, які скористалися правом на податкову знижку, повернуто 6,6 мільйона гривень

Рівненська область 18-вер, 12:059 prov 56 0

За вісім місяців 2018 року до органів ДФС у Рівненській області звернулось 4338 громадян, які виявили бажання скористатись правом податкової знижки та відповідно повернути з бюджету частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. За сім місяців на рахунки громадян повернуто 6626,7 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

Отримати податкову знижку можна подавши до органу ДФС за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи. Термін надання такої декларації - 31 грудня 2018 року включно.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначено п.166.3 ПКУ .