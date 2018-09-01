Зберігаємо тепло и не пускаєммо воду

Людина завжди прагнула зробити собі житло, яке було б ізольоване від несприятливих зовнішніх чинників, і чим суворіші були кліматичні умови, тим жорсткіші вимоги були до оселі. Скажімо, в тропіках досить мати дах над головою і тонкі стіни, а в Сибіру потрібно мати товсті добре утеплені стіни та дах. Плюс до всього, щоб в будинку не було вогкості просто необхідна гідроізоляція фундаменту.
Благо, що сучасні матеріали дозволяють швидко, недорого і ефективно провести всі роботи. Наприклад, пінополіуретан має вкрай малу теплопровідність і його застосування дозволяє або заощадити на дорогих матеріалах, таких, як цегла, або збільшити енергоефективність будівлі, знизивши тепловтрати і заощадити на опаленні приміщення. Крім того, завдяки сучасним теплоізоляційним матеріалами можна дещо розширити житлову площу власного будинку, зробивши утеплення горища.
Якщо гідроізоляція покрівлі справа само собою зрозуміла, то гідроізоляція підвалів поширена не так сильно, в результаті чого, в будинку може утворюватися підвищена вологість повітря, що несприятливо позначиться на здоров'ї мешканців і на властивостях матеріалів, з яких виготовлено приміщення.
Всі ці роботи можна виконати як самостійно, так і звернутися за допомогою до фахівців на сайт Тегола Україна.
Продукція ТеМа – це профільовані мембрани (HDPE), що дозволяють з високим ступенем ефективності виконувати роботи по захисту і гідроізоляції будівель, якісному будівництву споруд різного призначення (дороги, аеродроми та ін.).
Сучасне обладнання здатне виробляти найширші на сьогоднішній день покриття – до 4,8 метрів. Виробничі можливості ТеМа дозволяють випускати найширший асортимент профільованих мембран, задовольняючи тим самим будь-якого, навіть найвибагливішого споживача. Фахівці ТеМа постійно працюють над вдосконаленням своєї продукції, вивчаючи можливості міжнародних ринків і досягнення наукових центрів у всьому світі.